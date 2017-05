25/ Silvio Duran, inamovible de CORAASAN

El mas popular comentarista de noticias Jose Gutierrez hizo larga relacion de los barrios sin agua de Santiago, acuso a CORAASAN de ente estatal local mas erratico en su accionar de esta localidad, pero aclaro que su titular Silvio Duran es uno de dos que nunca seran cancelados por Danilo. No meniciono el otro burocrata oficial.

Hace dias se publico que hay epidemia de conjuntivitis afectectando pueblos de Haiti cercanos a Dajabom, con los que tenemos estrechos nexos comerciales, contrabando y trafico ilicio de personas. Hoy no hay en las Boticas Populares de hospitales publicos estatales RD, medicinas para enfrentar este mal, que puedan recetar los galenos. Excelente coordinacion de los titulares de Salud y PROMESE CAL.

EN EL ASADERO DONA PULA sente anoche a Haime, Anthony Cordoba, Carla Peguero, Ysamaria Rodriguez y Desiree Dumit mi mesa. Disfrute tanto como vislumbre lo haria al invitarlos a mi mesa en Rilix Combustibles Carretera a Licey, son todos buenos conversadores……

SON RUMORES, SON RUMORES de que el colega Marino Mendoza se queda en el alto tribular electoral, pero el famoso Mariano no….

COMO QUE EL MIVIMIENTO VERDE tendra que crecer otros cuatro anos para que imoponga se haga diafana la escogencia de las cortes RD…..

TODO LUCE INDICAR, hasta ahora, que Trump enfrentara la misma situacion de Nixon por los microfonos en el el hotel que ese hizo famoso de la noche a la manana….

*Ex Jefe PN Marte Martinez, que ahora esta con Hipolito, trapea con Franklin Almeyda en:

*Yo no entieno la gente: una jueza que se tiene por seria, sabiendo que Rua estata alojado un tiempo en la famosa mansion Cumbres Borrrascosas, se reune con el. Se salio ella mismoa del proceso en que nos habria dado garantia de que el cafe se colaba bien.

AHORA BIEN, no hay dudas que el movimiento verde es ya ganancioso: sin su presion y la de los pocos medios y comunicadores no comprados por el gobierno via Peralta el caso Odebrecht pasa sin penas ni glorias por RD…

PARA ABELITO UN MERCADO DE PULGAS al lado de ricos muertos funeraria Blandinos es objetable, pero si valido vecino de los mueros de Cienfuegos. Joder, hasta en la muerte los que nada tienen….

ESTA DESCENDIENDO la cantidad de ricos enterrados como era tradicion en la 30 de Marzo, los estan sepultando ah0ra en la Circunvalacion Norte, al lado del motel cuyas sedes VIP gustan al famoso Thomas…..

