27/ Una Turba de Pedro Juan Reyes, rico de Navarrete agrede personal Canal 29

Una horda asalariada del constructor de obras de Navarrete Pedro Reyes, agredió un equipo de prensa de Tele Universo que lo grabo extrayendo área del rio debajo del Puente a Imbert, Carretera a Puerto Plata.

Ocho hombres incautaron material de trabajo, golpearon, detubiron los dos comunicadores, con la protección de una patrulla policial.

Es dudable que el Ministro del Abiente pueda pr0teger los rios en el area, Reyes es coronel, con hijo tambien en ese ente, que les pilotea sus helicopteros. Dicen que el de Micalo Bermudez se guada en sus hnagares

Indira Vargas, reportera investigativa y el cordial reportero grafico Juan M. de la Cruz, eran examinados anoche en el HOMS por los múltiples traumas recibidos.

El vocero del canal de TV, Dr. Amaury Polanco, dijo que se querellara por los golpes a su personal y equipos saqueados de la móvil.

El abuso termino cuando el general PN comandante de Santiago envió próximo a Navarrete, otra unidad patrullera con instrucciones de proteger los agredidos.

Explico Pedro Juan, amigo de generales, Presidentes y Ministros de todos los gobiernos, que tiene permiso oficial para extraer ese material de construcción con camiones en video de Tele Universo que no supieron encontrar al apresar el personal de prensa, que él no usa ese material en sus obras viales “solo los analiza y vuelve a verter en el cauce del rio”.

Un hijo de Pedro Juan se ve entre la horda de asalariados, en video que posee el canal.

Dicen que es buen amigo Pedro, del también poderoso constructor de obras del estado Micalo Bermudez.

B/ Al PLD le fascina inventar vainas que compliquen la alta burocracia, con vainas que se entrecruzan, invaden la responsabilidad de otras y cuya existencia importa un carajo al pueblo que las paga.

En ningún país civilizado del mundo existe una vaina que le dicen COE. Solo en este zicacondo del Caribe. En naciones de verdad, para una emergencia en particular no se convierta en tragedia, El Presidente o el Director de Defensa Civil reúne en un sitio con condiciones de estar 24-7 sin interrupción, su gabinete, cuando se controla, se disuelve ese Centro de Operaciones de Emergencia. Aquí le han dado legisladores come yerba de pangola categoría de permanente, hasta con asignación de recursos, a esa vaina dirigida por un generalote Méndez que no evacuo los ahogados por centenares en Olga y Danilo que vive en el aire, lo deja cobrando ahí agachado dos cheques, como quien no quiere la cosa….

911 Montalvo parece que quería sentirse un jefecito, ya que se sabe sin las condiciones para aspirar a Presidente, forma una mega estructura 911, que tampoco existe en un país de verdad.

911 en digamos NY es una vulgar oficina de recepción de llamadas de emergencia, que graba y re envía a oficina pertinente: bomberos, policía, FBI, State Police

Montalvo armo un lio del carajo que al final pagara como siempre el pendejo contribuyente, con un festival de construcciones y compra de millones de pesos, que al final terminara como el sistema de ambulancias de Salud Publica, que cada cierto tiempo se dejan arruinar y un vivo compra un nuevo para de centenares a lo calladito…

Si Montalvo quería un nueve uno uno con buenas intenciones para el país debió pedir a Danilo nombrara en la PN a Raudo, Them, Acosta -ya no escribo bien de Edward Sánchez, despues que le dieron un cargo importante en la PN no conoce a nadie-, que la adecuara para un 911.

Con esos entes funcionando, Montalvo en cualquier local sin las pretensiones faraónicas que ha construido con pordioseros bomberos del país, en la miseria porque la capital se coje todo lo que cae para supuestamente para todos, sin que aparezcan síndicos con cojones que hagan se revise la discriminadora situación actual. De Abelito lo espero menos que de otros.

Ambulancias de Cruz Roja se compran luce sin que a nadie le importe su uso, para que se jodan rápido, vengan nuevas con CD integrados Comisiones Comisiones de Ramón Leonardo, si Montalvo quería servir al país, en su condición de subalterno de Gonzalo Castillo al igual que Peralta, debieron amenazar al Ministro de Salud segundo: mire buen pendejo, hace un funcional sistema bancos de sangre y ambulancias en Salud Publica, o le decimos al Presidente que es ud inútil, que lo cancele con patadas sobre el ano.

Montalvo a edificado con mis impuesto para perpetuar su nombre un faraónico edificio perpetué su nombre en Santiago en vez de adecuar las entidades de emergencia y derivar a ellas las llamadas que se generen en un centro 911 atendido por la policía

Oh Ala no tener boca de chivo, pero el 911 de Montalvo en poco me luce que en la misma zika inoperante de Cruz Roja,

Salud Publica, DC, PN, COE, Protección a la Mujer, Diputados Ultramar, PARLACEN Ministerio de la Juventud, Liga Municipal Dominicana y demás fetessicas donde el PLD hace maromas con nuestros impuetosgg

