1/ Famoso economista relaja/comenta fortuna Julio Cesar Valentin

Estoy invitado por el propietario de Alta Vista Sr. Franklin Liriano, a conocer el nuevo menú de altura en ese restaurante con preciosa vista escénica, con coste de un millón de pesos (nueva vajilla y stock, cubertería apropiada, etc). Lo agradezco e intentare acudir con mi Rosa y Anthony Córdova de Rilix Carburantes.

Dicen supuestos entendidos que las cocinas de hoteles o restaurantes escénicos son regulares, nunca especiales. Me alegra saber qué Alta Vista ya no está en esa categoría por el nuevo menú, me conto su propietario. En términos de menú, la Jamaca de Dios está peor que antes luego de que con malas artes, los que todo lo controlan en Jarabacoa, sacaron el fundador del país. Desde que comenzó el asedio morado, escribí que debía dejarse de andar por los ramos y asesorarse con abogados que pudieran lograr respeto a sus derechos, como Pedro Dominguez Brito, Edilio García, José Miguel Minier o Luisa López Tallaj. No me hizo caso, se jodio, está intentando en USA demandas internacionales que no creo progresen

@Nunca entenderé un profesional de la construcción Denny Lockward: tiene permiso aprobado por Medio Ambiente, financiamiento internacional por agencias que no prestan a contaminadores, tiene 40 millones abajo y se queda silente, callado, no arranca, porque no ha conseguido la bendición de Dios ni pasadas autoridades municipales de Villa González. Nos da el caso a Pedro Domínguez Brito y a mí, y en menos de un mes lo resolvemos

@En Los Cocos, choferes tienen secuestrados buses transporte obreros Tamboril. Santiago Sin Autoridad

@Alejandro Fernaqndez: A mi me parece genial este tipo de análisis patrimonial que anexo. Ahora bien, eso es para aplicarselo a TODOS los funcionarios. A todos. pic.twitter.com/LlI4STichp

— Alejandro Fernández (@AlejandroFdezW) 1 de junio de 2017

//platform.twitter.com/widgets.js

Famoso economista capitalino comenta, relaja, con la fortuna de Julio Cesar Valentin, lectores comentan. En https://twitter.com/AlejandroFdezW

‏ @pedrogil73 En respuesta a @AlejandroFdezW 1.2mm? Pero ven aca, tampoco así. Eso es un motor, una nevera y una estufa sin horno. 1.2MM tampoco es cierto! ‏: Alejandro Fernández Retwitteó Dionisio Soldevila Ven acá… ¿Y si el se casó con una mujer rica? ¿Esa no es una posibilidad?

Brinelda: Ultima declaración jurada Valentin están incluido bienes esposa q según la misma ley le pide incluir,ella llegó al matrimonio con sus bienes

YO CREO QUE AGRIPINO NO RESPONDERA NADA SOBRE PUTA CATALINA, ESO ESTA QUE QUEMA….

Ricardo Nieves‏ @nieves_rd Ricardo Nieves Retwitteó Faride Raful La Comisión de Agripino: con César Sánchez imputado, las objeciones de Servio Tulio…y ahora la Planta dentro de los sobornos. Explíquenme? Ricardo Nieves agregado, Faride Raful @Farideraful Y la Comisión Presidencial designada, no ha rendido informe aún. https:// twitter.com/nieves_rd/stat us/870239520008155136 … Las fortunas de los sobornados por # Odebrecht crecieron como la espuma http://www.listindiario.com/la-republica/2017/06/01/468390/las-fortunas-de-los-sobornados-crecieron-como-la-espuma … # ListínDiario @José Urtecho‏ @capiurtecho: Me informan de un atraco en medio del elevado de la 27 de Febrero. Por eso he insistido tanto @AMETRD que esto no es cuestión de operativo. wtg RD es una selva, y Jose Acosta sentado en el banco por honesto WTG Walker Gonzalez: Fue por un error que en la solicitud de informes a Brasil no se pidio detalles de Punta Catalina. Pero, como el juez que conoce el caso y el Procurador son serios, que corrijan ese errorcito y manden tambien ante un juez los funcionarios de Danilo que faltan meter en el expediente. Y que Sevio Tulio Cepeda o algo asi, cuente desde ya lo podrido que econtro alli, no enredemos mas sin necesidad el esclarecimiento este dolo contra un pais pobre DARIO LIBRE NOS DA LA RAZON, TENES DOS ANOS ALERTANDO QUE NUESTRAS ESCUELAS SON FABRICAS DE GANGAS ANTE LA INDOLENCIA DE DIRECTORES, PORTEROS Y POLICIA

Atención @educacionrdo continúan las peleas en las escuelas: Dos estudiantes se enfrentan a los golpes en liceo Argentina Mateo Lara, en la Charles de Gaulle en Santo Domingo Robert Cabral: La crisis del principio de autoridad en las escuelas. Ganamos presupuestos, tandas extendidas, meriendas y comidas, tecnología y modernidad. Hemos perdido, la historia nacional, la moral y cívica, la urbanidad, la economía doméstica, la disciplina, y el respeto. Reproducir -1:01 Activar el sonido El Nuevo Diario ha añadido un nuevo vídeo. Atención @educacionrdo continúan las peleas en las escuelas: Dos estudiantes se enfrentan a los golpes en liceo Argentina Mateo Lara, en la Charles de Gaulle en Santo Domingo Norte. El Nuevo Diario Fin de la conversación de chat Chat (272)

Anuncios