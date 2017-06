6/ Fuerte misiva contra Negro Veras

WTG Dije ayer, y se opusieron par de mis mas seguras lectoras, que no escribiria mas sobre el senador Valentin. Pero el hablo a la prensa ayer y se produjo una reaccion del ex parajea de su esposa, eso reviste importancia para muchos santiagueros, no podemos sustraernos, al menos esto, de publicarlo, aunque nueva vez pasemos a estar silentes. Mi deber con mis lectoras es mas importanque que lo que quiera o piense:

Valentín dice su patrimonio es de RD$20.2 y no $49.9 millones como afirma el MP http://www.listindiario.com/la-republica/2017/06/05/468959/valentin-dice-su-patrimonio-es-de-rd-20-2-y-no-49-9-millones-como-afirma-el-mp … # ListínDiario Me cuenta una lectora sobre la fortuna de Valentin: Walker, hable con Bolivar Diaz, me dijo que hoy comienzan sus abogadosa buscar lo que el le dio a su ex en divorcio. Que no es verdad que Julio Cesar los encharcara @ Este es un país seguro, la delincuencia es percepción popular según MFadul. Mataron al chofer de la esposa del Ministro de Interior

@No soy amigo Negro Veras solo conocidos del Pez Dorado pero me parecio destemplada la pela e lengua que web mando mando una mujer por or visitar los amarrados del PLD

