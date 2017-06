9/ Cyber Columna de Walker, en Viernes

Otro fracaso para Monchi Fadul, queria volver a la tierra prometida, El Dorado legendario, Industria y Comercio, pero Danilo ya nombro otra persona. Te me reduces tanto MFadul, que pronto precisare catalejo de pirata para verte

Extraviad@ por Don Bosco, Pekin, se agradecen informes sobre su paradero en 828 889 5818

@Abelito no es genio na, va detras de Esteban, hacendole el juego, respondiendo sus denuncias, en el terreno que Rosario escoje

@W Le gusta el karaoke, o como se escriba eso? Disfrutelo hoy en el Food Shop de Rilix Bomba de Gasolina, frente al Pola. Cuba Libre con Brugal, $50. Tres cervezas gringas, cien pesos

@W Se le cambio la cara a la Emergencia del JMCB, esta limpia y con nuevos equipos, para cuando comiencien a llegar pacientes via el servicio 911. Los trabajos de “remodelacion” OISOE, que le han costado al contribuyente unos 3 mil millones de pesos, estan paralizados.Con eso no se pudo construir uno nuevo en los terrenos que habia para esos fines en la Avenida Hispanoamericana, donde habria tenido acceso a las mas importantes vias de la region? Para usted ser llevado en grave estado de salud al JMCB, tienen que atravesar con usted 17 lineas de conchos que autorizo en la zona el Serullator y regidores plus negociantes del transporte compartes.

@La falta de autoridad en la provincia se puso de manifiest0 nueva vez ayer en Licey, tierra de de nadie, donde se batieron a tiros los civiles, usando fusil y revolver, Frankely de los Santos y Edward Alba. Murio Alba por disparons que le hizo un joven con un prontuario policial mas alto que el Monumento. En la noche, amigos del muerto agredieron las familia de Santos, hiriendo la madre, una hermana e incendiando la casa, que fue destruida junto a otras dos proximas. Y la policia? Muy bien, gracias por preguntar/

Propietario de joyeria se hizo un disparo no mortal ayer en SFM cuando era apresado por querella, habria estuprado desde hace 3 años una jovencita que ahora tiene 12.

Anuncios