Noah ocupo acera anoche? Y el machazo Abelito? bien, gracias

@Propietario del Restaurante Noah mando construir tarima anoche que ocupa toda la acera frontal del negocio, impidiendo tránsito peatonal. No que Abelito es tan macho, porque no manda incautársela? Puerco no se rasca en jabilla, precisa los Portela para intentar hacerse potable socialmente en Santiago, el Plan Estratégico no le sirve de mucho para ello….

@Casa de Arte recordo anoche La Raza Inmortal del 14 de Junio, con Artistas Plasticos locales. Vealo en https://www.facebook.com/Cibaonews

@Residentes en Los Alamos han mostrado su preocupacion por la supuesta ampliacion del colegio Swett Homs, que habria rentado una casa vecina con fines de expasion. Esta localizado en la calle Alamos, y los residentes vecinos temen que como casa construida sin fines comerciales, no cuente con el parqueo suficiente para autos del personal, lo que vendria a causar problemas a los lugareñs/

Anuncios