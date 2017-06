17/ Tiembla el Super Mercado La Fuente

Walker: El Supermercado La Fuente esta sientiendo efectos de tembladera y es que el emporio de La Sirena le va a poner en la misma fuente de la zona sur el “Aprezio”, un super mercado muy economico donde usted puede comprar hasta 10 pesos de repollo, esperemos que los ciudadanos sean los beneficiados. WTG para lo preocupante es que el alma del Super La Fuente Original ya no tiene la experta gerencia de Luis Arias, para enfrentar la competencia que invade su territorio, dicen que que retiro a la vida privada proximo a Jaraba por orden medica, luego de cardio susto.

CAOS 911 EMERGENCIA JMCB Santiago. La tardanza en el entrenamiento del personal ha dificultado poner en funcionamiento la emergencia del hospital regional José María Cabral y Báez.Y es que a pesar de que fue entregado y equipado por las compañías contratistas, la vital área sigue sin recibir a los pacientes que llegan accidentados o heridos por distintas causas. Sin embargo, las autoridades del Sistema de Emergencia y Seguridad 911 contemplaban que la emergencia del centro de salud fuera abierta la pasada semana.

Almeyda exige respeto derechos imputados PLD en caso Odebrecht WTG y cuando se hacian ricos atentando ontra el pais sirviendo a Odebrecht, respetaron el pais?

RD Horror: El PLD ha tenido Ministros de Salud? dudable, vea esto….. ColorVisión9 on Twitter “Doce mujeres narran el calvario que viven tras pasar por el centro Stefani Stetic, clausurado por salud publica este lunes en #ElInforme https://t.co/rFA9XyDE4k TWITTER.COM

@La menor atacada a machetazos por haitiano sufre recaída por infección fue agredido hace un mes por la bestia del supuesto pais vecino, le dio 20 machetazos porque con sus catorce anos rechazo tener relaciones sexuales con su agresor, que le propino 20 machetazos. Le fueron amputados ambos brazos. Era atentida en el Dario Contreras, pero supuestamente pasada a centro privado.

@Santiago debe mejorar en seguridad, tránsito y orden –

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo establece que de 101 indicadores sobre diversos renglones en el municipio de Santiago de los Caballeros, 35 están en rojo.El estudio indica, además, que la ciudad enfrenta serios problemas de criminalidad, agua potable y de tránsito y cuestiona el problema eléctrico, el crecimiento desordenado de la ciudad hacia áreas naturales, al punto que se toma anualmente el siete por ciento del terreno verde. También es negativo el aumento de las muertes en accidentes de tránsito. – See more at: http://www.elcaribe.com.do/2017/06/15/santiago-debe-mejorar-seguridad-transito-orden#sthash.stm8jPbo.dpuf

@ABELITO SOLO ATIENDE LOS PROYECTOS QUE NACEN EN SU CEREBRO

Santiago.-A prácticamente tres años del inicio de construcción del parque ecológico El Ensueño, el boulevard de la avenida Hermanas Mirabal y la ampliación de la calle Cuba hasta la avenida Mirador Yaque, todas están paralizadas. Y es que la falta de políticas de continuidad las autoridades municipales ha permitido que inversiones millonarias se pierdan en el descuido. En el caso del boulevard del sector El Ensueño, iniciado en el año 2014, las obras de infraestructuras levantadas, permanecen arropada por la maleza. El encajonamiento de la cañada que la atraviesa, sigue desprendiendo agua contaminante que va a parar al río Yaque del Norte.

