19/ Medio Ministro FDBrito evade el toro, enfrenta la vaca

Nunca imaginé que la mezquindad pudiera abarcar tanto espacio y hasta llegar a unos que disque son “compañeros” los cuales forman parte de la parafernalia del poder. Cuando el Compañero José Izquierdo dirigió *FONPER* denunció y sometió a la justicia a unos estafadores del sector eléctrico – generador por un fraude contra el Estado Dominicano. Recientemente una licitación internacional dió al país ganancia de causa y el Estado Dominicano recibió por ello $ RD 1,425 millones, pero a eso no se le dio la debida publicidad. Con qué objetivo fue ese silencio? No lo sé. Ahora bien, donde la mezquindad ha dicho presente es en que no han tenido la delicadeza ni la caballerosidad de mencionar al artificie primario de la recuperación de esos millones, me refiero al Profesor José Izquierdo. Por esos 30 millones de dólares que recibe el Gobierno Dominicano a Izquierdo se le debió hacer un elocuente reconocimiento porque fue él quien dió el primer paso contra ese robo sometiéndolo a la justicia que ya se ha llegado a feliz término para beneficio del Estado y del Gobierno Dominicano, pero de la forma que le pagan es teniéndolo olvidado, en el anonimato y abandonado. Todos sabemos lo que Izquierdo aportó en las elecciones del 2012 y los ingentes esfuerzos que hizo en las más recientes del 2016 para que el PLD y Danilo retuvieran el poder y miren cómo le pagan ignorándolo en un hecho donde él fue protagonista. Si analizan ese maltrato sabrán por qué hay tanta desmotivación en las bases, esa base que es la que busca los votos. Esas acciones deshonestas, además de llenarnos de indignación, nos dejan el sabor amargo de la decepción. *Jimmy García* *Junio 18, 2017*