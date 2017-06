20/ Rechazan Forma Salida Super La Fuente, de Luisito Arias

El legislador por San Cristóbal lamentó que reine un ambiente de confusión y en cierto modo de coincidencia con los enemigos del progreso y del bienestar dominicano ante la falta de orientaciones del máximo organismo de dirección a sus bases.

Tambien deben salir con pancartas a defenser al PLD losd ha hecho gentes, Fernando Rosa, Belgica y su Comite de Betellas en EDENORTE los legisladores que viven como principes sin dar un golpe, Ministro Peralta jefe de publicidad oficial para el Norte, Bienvenido Perez que tan bien ha mamado en SAJOMA Y JARABA etc etc etc