21/ Don Andres Santos, ex Cemento Cibao, con Problemas de Salud

Abelito el todologo….

No sabe nada de la Raza Inmortal. Re inauguro hoy parque temático a los Héroes de Junio en el Oquet (síndicos deben re inaugurar obras encontradas?), no supo bien la historia y no uso términos apropiados, cuando con una simple llamada a José Mauricio Estrella Hernández o Pedro Domínguez Brito pudo recibir una cátedra sobre la expedición y la obra del Cabildo local… Era preferible que no inventara la reapertura, se quedara callado e invita al regidor, Presidente del Cabildo, propulsor de ese Monumento y dirigente del Movimiento Revolucionario 14 de Junio Estrella Hernández…..también rechazo dar declaraciones a los medios que acudieron

@WTG Yo no sabia que Don Andres Santos era un filantropo tan activo y secret0, ni siquiera la familia sabia, se enteraron por accidente, financia operacion a nenes con problemas de vision.

Ha tenido problemas de salud, espero que este totalmente restablecido. Dicen que cuando Manuel Estrella comenzo el negocio de construcciones, Don Andres confio en el, le tendio la mano desde su posicion importante de Jefe de Cemento Cibao.

@La Union Europea ha exigido al Cabildo de Mao la devolucion de 17 millones donados para la construccion de un mercado, donde losdel viejo continente creen se jugo cukara makara con los dineros….que verguenza de pais se ha vuelto esta RD, y para que servira la mierda de Liga Municipal Dominicana?

Anuncios