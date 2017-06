23/ 911 Abandona Joven al que Rompieron Fémur “Por Sospecha

Una patrulla PN 911 que encontró sospechoso un joven ante un negocio local, le rompió un hueso fémur, y luego le abandono en el hospital de Bella Vista. Pero, no se interesaron en hablar con el personal que lo recibió, que les habrían explicado ese tipo de situaciones no se resuelven en ese hospital periférico. Eso ocurrió a las 11 AM de ayer jueves, a las 6:00 PM seguía sin ser trasladado al JMCB donde corresponde ser operado.

*Otra muestra de cómo anda el 911 de Montalvo, que funciona con mis impuestos, y dirige un general de la PN desde Santo Domingo….La encargada del Círculo de Periodistas de la Salud en esta ciudad, Nereyda Feliz, critico la forma en que el encargado del 911 en el Hospital Regional Cabral y Báez trata a los familiares de los pacientes, así como al personal de las unidades del 911. El representante del 911, se preocupa más por el combustible que se gasta en los servicios que por la salud de los pacientes, e insulta a los familiares delante de los pacientes. La periodista Nereyda Feliz dijo que este pasado martes 20, acudió en una unidad que llamo para trasladar de emergencia a su hermano y la sorpresa que recibió fue el bochorno en público y delante del paciente, a los empleados de la unidad que se sintieron amedrentados, porque supuestamente esa no era una emergencia. No controla sus impulsos, dijo la periodista, que trato de hacer entender al doctor que no era la forma de proceder ni decir las cosas, y mucho menos delante de un paciente que acaba de ingresar al recinto de salud. Ese doctor, no conoce ética, y también agredió verbalmente a un hermano de la periodista llamado Francisco Feliz, a quien dijo que Ustedes no pagan ni luz, y están abusando del 911. Es la primera vez que la periodista utilizó los servicios del 911, porque su hermano estuvo ingresado en otro hospital en cuidados intensivos y de pronto, presento dificultades para respirar, cambio de color de piel, fatiga, temblores y decaimiento acompañado de taquicardia. Ante esa situación la periodista llamo al relacionista público para que supiera lo que estaba sucediendo, y le dijo que de nada sirve la remodelación en la estructura física si no hay un cambio en el servicio y atención al paciente. En la emergencia tampoco hay una sala de espera ni baño para los familiares de los pacientes, y nadie puede entrar con el paciente a la emergencia. Pero no hay fuera, un lugar ni donde sentarse y mucho menos hacer necesidades, por lo que las mujeres temen salir a las calles oscuras contiguas a la emergencia, por ser atracadas o victimas de delincuentes.

