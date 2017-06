24/ Que hacia Ministro Dominguez, cuando se construía la carretera Loma Miranda?

No entiendo.

Si Danilo ganó sin recursos del extranjero.

Si no sobornó para reformar la Constitución.

Si no sobornó para la aprobación de Punta Catalina y mucho menos para su licitación.

Si no se sobornaron funcionarios ni se sobrevaluaron obras.

Peor aún,si el no estaba enterado de nada de eso,¿porqué le piden su destitución?.

Ese señor es tan serio que si el hubiera sabido,hasta por el rumor público,la mitad de lo que se dice hace tiempo hubiera renunciado.

Dejen ese hombre trabajar¡carajo!