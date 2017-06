28/ Gonzalo Castillo: Mal Manejo de Hotel Amurallado del Sur

A pura leña forjo Gonzalo Castillo su imagen de hombre de trabajo, preocupado por el país, que no buscaba beneficios fuera del ruedo, con el cargo oficial que ostenta. Pero, aunque no lo quisiera, se dejo permear por la prepotencia avasalladora de los mayores accionistas del PLD. Pienso que no consulto con el prudente conciliador de toda sus confianza Jacobito Mateo Moquete, antes de desafiar a Pepin Corripio, cuando le mando decir (mas o menos): “que el Nacional publique lo que le dé la gana, me conviene, sobre, el hotel de con la muralla en el Sur comprado por mi”.

Un profesional como el Castillo bien pudo evitar malos entendidos usando los medios tradicionales y redes sociales para informar de inmediato termino la negociación, que le había comprado un hotel abandonado al estado, y usar profesionales de la construcción para encontrar soluciones alternas a elevar el nivel de la muralla de marras. En forma gratuita, reputados profesionales de la ingeniería, arquitectura, construcción, vía cibaonews, le asesoraron en que hacer con la pared, sin buscar conflicto, léalos en http://wp.me/PXzo5-4KO

@Danilo sabe del accionar de Bienvenido Pérez en Jaraba y SAJOMA, que en la praxis le aparta de los hoteles del estado? No se le menciona por parte alguna en la venta del sureño, a Gonzalo Castillo. Me gusta eso de vender esos anacrónicos recuerdos de la Era de Trujillo, pero como paso con el Ministro de Obras Publicas, pero bien invertir esos fondos, recordar que los Verdes vigilan todo. Para que le sirve al pueblo la propiedad de cascarones de hotel, cerrados, subarrendados en Montaña Jaraba, Montecristi, Santiago, Puerto Plata y otro. Que se vendan pero en publica licitacitacion

@LOS LEON ASENSIO VOLVERÁN A SER FAMILIA DE PRIMERA, PODEROSA?

Walker, sabes que La Aurora absorbió Philips Morris? @Quehacer en Santiago: PN Inaugura 11 AM Salón Recepción Denuncias/ Abel Martínez recibió Comisión del BID/ Mariel Trinidad y José Gutiérrez siguen buscando desguabinar la imagen de Silvio Duran/ WTG dije hace mucho que es un error que la policía militar al servico de Obras Publicas solo tenga instrucciones de ayudar vehículos con problemas. Transitan indiferentes ante cualquier violación de la ley, ni siquiera regulan el Transito en la Circunvalacion Norte, donde hoy fue atropellado deportista ciclista militar/

María Marciano recibe primer premio, evento anual resalta Mujeres que cambian el mundo BHD León Premia Nueva Vez Mujeres que Cambian el Mundo http://elnacional.com.do/maria-marciano-recibe-premio-mujeres-que-cambian-el-mundo/ La ambientalista, propugnadora por el desarrollo de la mujer campesina del sur, lo recibió de manos del líder del BHD León Luis Molina Achécar. El primer lugar y los dos segundos lugares recibirán un millón y 500 mil pesos, respectivamente. El acto estuvo encabezado por el presidente de la entidad bancaria, Luis Molina Achécar, quien manifestó que la perseverancia en la búsqueda del fortalecimiento de la patria es un acto de coherencia “cuando enarbolamos la bandera de los valores personales y sociales. De ahí expreso mi más grande admiración y reverencia a estas 10 mujeres que cambian el mundo. Ellas nos demuestran que son los valores la más sublime expresión de la naturaleza humana, y al mismo tiempo el más poderoso motor de los cambios sociales”. En la actividad, donde también estuvieron presentes Steven Puig, gerente general del banco BHD León y Josefina Navarro, vicepresidenta de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de la entidad, fueron premiadas con el segundo lugar Kathleen Martínez y Juana Ferrer (Negrita), mientras que el grupo de finalista estuvo integrado por Eugenia Beltrán, Ivonne García, María Crisálida Díaz, Olga Noboa, Práxedes Ros (Virtudes) y Silvia Pichardo, quienes recibieron 100 mil pesos cada una.

@ ‏:

Retwitteó Banco BHD León:

Este Banco merece el respeto de la sociedad por su persistente campaña por el reconocimiento y visibilizacion de la mujer dominicana *Banco BHD León: El # PMQCEM17 es un reconocimiento a mujeres que llevan a cabo iniciativas que han transformado positivamente la sociedad.

Anuncios