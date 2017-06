14 robos-asaltos Cibao Central Ultimas 24 horas

@En la PN de Stgo. hay tremendo lío ahora, pues oficiales tenían un paquete de policías vendidos sin hacer servicios y han realizado una auditaría al personal y como resultado de esto suspenderán a cinco coroneles, un mayor, un capitán y varios tenientes, quienes son señalados como responsables de la venta de policías al sector privado.

@Félix Manuel Mena, dirigente comunitario de Navarrete, fue asesinado a balazos en Navarrete. #RDPaísSeguro

@Dije hace poco tiempo, y se molesto grandemente el cuasi vocero de APEDI, que Montalo y sus generales improvisados capitalinos no tenían la capacidad de implementear un 911 funcional.,tiene un sistema de comunicación paralelo al de la policía. Entonces, las emergencias policiales que se les presentan, ellos no las reportan a la central de radio de la policía. Ese mismo problema tienen en Santo Domingo. Porque quien dirige el sistema allá es un civil hecho general del ejército y no quiere ni nunca ha querido policías en el sistema. Los han puesto porque en el servicio el 100% de las llamadas requieren presencia policial. Y ellos nunca han querido utilizar el mismo sistema de comunicación de la policía o que la policía utilice el sistema de comunicación del 9.1.1. Entonces tenemos dos centrales recibiendo denuncias y situaciones y ambas separadas. En Santo Domingo las patrullas s del 9.1.1, andan con su radio y no saben nada de lo que pasa con la policía. Nada. A menos que no se les notifique por un radio que permitieron instalar con la comunicación policial allá. Pero el sistema así es inoperante

@país se le ha parcelado a Danilo sin darse cuenta, cada ministro hace su cuerpo armado, no conectados:El Interior con COBA y ACARREA, Gonzalo y sus Comisión Policial-Municipal, Amet, etc. etc. Hace par de noches llego una moto de la PN a un negocio donde yo estaba, y por joder, le pregunte: verdad oficial que usted puede hablar vía su cuarto de radio, con las patrullas armadas de Obras Publicas? No señor, me respondió tajante. Con semejante estúpida actitud, como van a controlar la delincuencia?

Anuncios