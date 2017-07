02/ Ajo que jode !!!!!

@Denuncia, extravió de perro, cosas que quiera donar? Fácil! WhatsApp de Walker 809 409 614 3131

No hay ajo en los súper o pulperías nacionales, (donde suele aparecer, “del malo, es decir, del chiquito de producción nacional, cuesta $220 libra). Nadie del sector oficial explica la razón de la situación. Entretanto, todo el ajo “bueno” que es traído vía Haití, sumamente barato, se lo cogen los militares bajo el alegato de contrabando.

Para después los negociantes dominicanos y algunos oficialistas, quejarse porque de aquel lado Haiti decide impedir entrada de algunos productos dominicanos.

Para la mentalidad RD, todo los productos nuestros hacia Haití, son legales. Pero el que quiera de dominicana importar ajo desde allá, lo apresan, le incautan la mercancía sin saberse que hacen los guardias con el condimento.

(Si el dominicano, chiquito con menos sabor intensidad, del malo como le dice el pueblo cuesta $220.00, cuanto valdría el de grano grande, foráneo?

@China se suma a esfuerzos contra cambio climático, pero sigue construyendo plantas de carbón. Y entonces?

@WTG Se donan 40 ampollas de GRANOCYTE para pacientes con cáncer. Por favor pasen la cadena, es un medicamento costoso, difícil de conseguir y se van a vencer. Si eres de buen corazón difunde, alguien las puede necesitar.Contacto Jorge de Bustos celular 154045085 WTG Creo que ese numero es en Puerto Rico.

@Yo pensaba que Francisco Domínguez Brito era hombre abierto, no sectario, sin las características de la pequeña burguesia….en Osiris de León pudo tener una colaborador capaz, voz de amplia resonancia en los medios.

Pero ha decidido ignorar ese hombre de ciencia.

Y Osiris le responde con inteligencia: dio una charla radial explicando el desorden ambiental en un pueblo del Sur RD, y Cabarete. Con énfasis en como elevar recursos de amparo para obligar el Ministerio del Ambiente, a detenerlo. Buena jugada, respuesta, parcero Osiris

@Amigo Walker, que difícil está esto!! Los delincuentes nos están arropando y esta vez con la ayuda de la droga que le dicen burundanga. Lo peor es que mayoría de las víctimas ni lo reportan porque se sienten burladas o ignoradas por la policía, ya que cuando llegan a denunciar sus robos, le responden que entregaron voluntariamente su dinero o sus cosas a los ladrones. Esta semana supe de varios casos en Santiago, diferentes vehículos: un carro nuevo gris oscuro con cristales tintados totalmente oscuros, por lo que me dicen parece Kia, ocupado por dos tipos, uno disfrazado de medico con todo y estetoscopio y otro con acento extranjero. Otro es un carro rojo viejo con dos señores y un niño. Por ultimo unos adolescentes casi niños en un motor. Todos estos con el mismo sistema. Supe de robos así en Lotería, Villa Olga/La moraleja. Hace rato que escucho sobre este tema pero lo de ahora ya es escandaloso. La ignorancia es tan grande que algunas de las victimas solo dicen que no entienden como le entregaron todo al ladron, porque ellos mismos no saben lo que pasa. Ahora, la peor es la ignorancia de las autoridades. Una verdadera desgracia.

@Alemania y Bolivia aprueban leyes a favor de matrimonio igualitario http://bit.ly/2szwUK7

A diario, Mariel Trinidad Jimenez y Jose Gutierrez resaltan la inoperancia de CORAASAN, que su titular debiera ser removido aunque eso no se dará. Yo no lo repetía porque creai la cosa no estaba tan mal pero estoy empezando a tener mis dudas, la única explicación que se me ocurre es que por estar en tantas reuniones fuera de Santiago en beneficio de nuestra ciudad, los que deja al frente del ente semi oficial, no saben o no se atreven a edificarlo sobre el desorden en departamentos como “Reconexiones”….

Cual es la función del Consejo, de CORAASAN?

@Campos De Moya: Nunca mencione AIRD, dije: Algunos empresarios y políticos han decidido no continuar apoyando la marcha verde

