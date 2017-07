11/ Me sorprende prensa mundial no hable docenas autos incendiados en Alemania. Vea video pavoroso

En el Twett en que encontré este video no se especifica, pero a todas luces parece terrorismo en gran escala. Eso fue esta ayer lunes tarde, no encuentro explicación a que en la noche ni un solo Twitt lo cite.

@WG: Diablos, que chulo seria si Adriano Miguel Tejada ordenara a un reportero investigador, cuanto le cuesta al contribuyente los poliqueros y comunicadores que viven a costilla del fisco sin realizar labor productiva al país alguno…..Solo INESPRE cerrado se chupa 200 millones mensuales…..

@La Marina USA dice que hay muertos al estrellarse un aeroplano……

JUST IN: Authorities in Mississippi confirm there are fatalities after Marine Corps plane crashes in LeFlore County. https://t.co/FweKGBt4T1 pic.twitter.com/cKiixuGAEh

— ABC News (@ABC) 11 de julio de 2017