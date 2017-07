Abel quiere CORAASAN para un sobrino, por eso agrede a Silvio

@Silvio Duran es un hombre bueno, no tiene el nivel de tigueraje busca-fortuna de Abelito., dure mucho por aquí mandandole decir que había una conspiración en su contra como Director de CORAASAN, que se hiciera de un buen equipo en las redes sociales, que disparara primero para poner Abelito en evidencia, no me hizo caso en lo primero, pero si en lo segundo, esta ahora devolviendo le las pedradas de las bocinas de Abelito.

Por que busca Abel desacreditar a Silvio como funcionario Director? Para volarle de CORAASAN, tiene interés en poner alli, desde hace mucho, un sobrino suyo.

Con su carita de buen mozo inocente, institucionalista y de servicio, el semi dios hecho sindico, como si fuera un libanes político, tiene la obsesión, y sabe bien como hacerlo, de producir dinero. Desde que llego a posiciones publicas en Santiago instalo su familia en cargos buenos, buenas entradas. Ahora como político para controlar Santiago y si no consigue la Presidencia de la República o la vice seguir controlando esta parcela, tiene una policía de choque privada, negocio de vayas, Tv y creo que hasta emisora, mas una buena cantidad de plumeros pagos. Y con un vocero de prensa que yo respeto, pero no cree en el nuevo poder de la comunicación. Cual es la posición de Fernando Rosa en en esta agresión de Abel contra Silvio? Estoy averiguándolo….

Cuanto le costara al municipio contribuyente lo que le pagara Abelito a sus abogados amigos en su vendetta personal como Duran? Difícil saberlo, pero seria interesante, deben ser sumas en cada caso con muchos ceros….

@RD PAÍS SEGURO, LO DEMÁS ES VAINA PERCEPCIÓN Un bus de pasajeros que salio de Moca a Santo Domingo fue a abordado por tres anti sociales, que portando armas de guerra, saquearon todos los pasajeros, incluidos dos guardias a los que quitaron sus pistolas., uno de los guardias dijo que la ellos entrego sin resistencias para evitar una mortandad de pasajeros….

‏ @donfelixSPM: Ministerio de la Mujer, de rodillas frente a la violencia machista en RD. El género femenino no tiene quien le escriba

@Marien Aristy Capitán se pregunta hoy si el paternalismo con fondos oficiales de Gonzalo Castillo busca ser candidato presidencial futuro. Pero, yo WTG fui el primero en decirlo…léala en http://hoy.com.do/obras-publicas-paternalismo-y-un-gasto-indebido/#.WXC0efRp8lE.twitter

