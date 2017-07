28/EEUU ordena dejar Venezuela a familiares de su personal diplomático

La tanta clientela que ha generado el Asadero Pula ha provocado que se le construya una extensión de la terraza familiar……mientras se termine se usa el salón VIP con aire acondicionado…..

Foto construcción en https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156881896463868&set=a.204197118867.165985.656128867&type=3&theater

@Vamua vei Maduro s e veida o no que el ga morano pela……..#ÚLTIMAHORA EEUU ordena dejar Venezuela a familiares de su personal diplomático #AFP

@Frente a Metro Bus hay un negocio de comida criolla La Embajada, que la fila para ordenar tenia ayer mediodía 15 personas. Cual sera el atractivo? Calidad? Servicio? Precios?

@Cerro sus puestas para siempre un negocio de emparedados, en el edificio frente a Metro, creo se llama calle Maimón.

@WG Un tuiter que me guto me guto me guto ma que el carajo….y cuando se chupa el del Banco de Reservas?

Dunia De Windt‏ :

Lo único que crece en el Banco Central es el sueldazo de un millón de pesos mensuales de Albizu!!! Años en ese puesto gracias al PLD!

@Una pregunta pendeja a la Jefa de Proteccion Animal de la Procuraduria de la Republica: los acuaticos y aves de Ocenan World Puerto Plata no tienen derecho a dias de descanso en la semanana? Para que sirve su oficina Dra. Marilyn R. Lois Liranzo?

¡Histórico!

@Cuando el PLD haga una estado confederado de la isla La Espanola o Quisqueya, y los 13 millones de haitianos enfermos con construmbres africananas de diez siglos con barbarie, los dominicanos estaremos buscando posada en el mundo, como los venezonalos que dejararo que el chavismo maduro les cagara su pais…..

