30/ Construyen Vía Especial para Ciclistas

Una de mis hijas y dos de mis nietos quisieron darme de regalo del día del padre ir a la Cueva de Chicho. Y fue un excelente regalo. Una experiencia única. Conocí un espacio poco visitado y menos valorado por el turismo dominicano, externo e interno.

En la Cueva de Chicho esta el agua mas cristalina que ojos humanos puedan ver. Y hevisto mucha agua a esta altura de mi vida!. Ninguna como la de esa cueva.

Donde está? Se llega a La Romana y se toma la carretera hacia Bayahibe, unos tres o cuatro kilómetros mas adelante, a mano izquierda, hay una señal con la leyenda “Padre Nuestro”, Cueva de Chicho. Padre Nuestro es el paraje donde se ubica la cueva. Es un camino de tierra. No muy bueno, pero transitable para cualquier vehículo de bajo cilindraje. A poco de avanzar en el camino encontramos un puesto de Medio Ambiente. Pagamos doscientos pesos por persona y nos indicaron como llegar.Hay espacio para dejar el vehículo y seguir a pie. Si se opta por esa caminata tomaría una media hora o mas.

Nos fuimos en el vehículo. En el ultimo tramo antes de llegar una piedra gigante obliga a ponerle “los hierros” a la yipeta. Otro tipo de vehículo tendría que dejarse allí.

Llegamos a la entrada de la cueva. Una desvencijada escalera de madera nos invita comenzar a bajar por escalones de piedra. Esta bajada requiere cuidado. Pero no representa peligro.

Los técnicos le llaman “sumidero”, de los que al parecer hay varios en el área que son parte de un sistema de cavernas . Mientras mas avanzamos hacia la profundidad se hace mas oscuro. Llevo una linterna. Indispensable instrumento en esa aventura.

Llegamos al agua. Es un manantial totalmente cristalino. Agua fresca. No muy fría. Pura. Increible. Silencio total. El baño es altamente refrescante. Agradable. Es para quedarse un largo rato allí recibiendo caricias hidráulicas.

Se puede nadar libremente. Es profunda. Tranquila.

El regreso. La subida a la superficie me pareció menos difícil que la bajada. En ambos trayectos conté con la ayuda de mi nieto Thiago que con sus 17 años caminaba por esas rocas con facilidad.

Quise averiguar quien era Chicho. Nadie sabia. LL

Regrese contento. Revitalizado por la magia de la naturaleza. Fue un excelente regalo.