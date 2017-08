2 Abogada se queja de agresión “iglesia” haitiana Stgo. y autoridades no atienden sus denuncias

Robert Cabral:

Desde el Cibao, Walker Gonzalez, destacado patriota y periodista recoge la denuncia de una dominicana impotente ante la ocupación:

“HAITINOS VALEN MAS, ANTE LAS AUTORIDADES LOCALES, QUE UNA ABOGADA SERIA…

Walker, necesito tu ayuda, para denunciar unos abusadores haitianos, que ya por más de cuatro meses operan en la parte atrás de mi casa, haciendo reuniones donde se juntan más de 50 haitiano, hombres mujeres, practicando su religión, estuve en la procuraduria de medio ambiente y la magistrada Míriam Morel no me a ayudado a resolver esto.

Cité el cabecilla de eso un haitiano y el firmó un acuerdo donde se comprometió a no usar nada de equipo de sonido y rompió el acuerdo

Volví donde la magistrada y ella ya le había dicho al haitiano que no se moviera de aquí que ella le avisaba

A mi me dijo cuando estuve otra vez que le avisara para enviar a medir los decibelios y cuando la llame. El abogado encargado me dijo que hablaría con Míriam

Y todavía los estoy esperando.

Llame a migración, me dijeron que llamara a la policía, llame a la policía, y tampoco han hecho cas

Esto es desesperante

En estos días dijeron en español por micrófono que el pastos dando testimonio había secuestrado, matado, robado y todo tipo de vandalismo

Denuncia esto es en monte adentro, el callejón se llama canal, entre la calle la vereda, también le dicen la sorpresa y la calle palma

El no mencionó mi nombre pero hablo en español para que yo tenga conocimiento de quienes son ellos

Hasta la energía eléctrica me están robando

Tienen 4 meses robando me la energía electrica

Puse la denuncia en pegaste hace un mes y todavía no han hecho nada

Pegase, procuraduria de electricidad

Esto es inaguantable, estamos huerfanos de autoridad

Conectado robando me la luz

Este video es del ruido que ellos hacen tomado desde la terraza de mi casa

Dejo esto en tus manos

El haitiano que dirige eso se llama wadsen etienne

Y otro que le dicen William gedeon”.

