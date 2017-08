4 El Fiscal de SFM Regis Reyes era de hierro cuando laboro en Stgo.

Un alto oficial del Ejercito Segunda Brigada se sintió celoso porque un medico paralitico de piernas y brazos le enamoraba la esposa con la vista y le golpeo con su pistola en pleno centro de trabajo. La familia se querello y se emitió orden de conducencia contra el agresor Cuando el fiscal adjunto Regis Reyes lo fue a buscar a la fortaleza, el señor general comandante, inflándose en su asiento, le dijo: mire, ese militar está bajo nuestra jurisdicción, esta bajo investigación y cuando este proceso militar termine….momento, momento comandante, pidió Regis, usted sabe que con el nuevo código eso se acabo, la Justicia investiga y procesa cualquier hecho penal sea cometido por civil o guardia, no me lo entregue, que yo me voy sin el, vuelvo con mas policías que ahora y otra orden de detención, para incluirlo a usted por obstruccion a la Justicia…..y el general cambio de inmediato, y entrego el requerido.

