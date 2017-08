17/ La Columna de Walker

@Cada vez que Reinaldo Pared abre la boca, pierde mas votos por si alguna vez es candidato Presidencial. Ayer se le zafo de nuevo el seguro verbal, hablando sobre los dominicanos que le han dado su prestancia política y social.

@PROPAGAS dono la nevera para conservar vacunas, que se precisaba desde hace meses en La Ceibita. Saludos a la Directora Regional de Salud Norte, Austria de la Rosa, con asiento en su mansión de Jaraba.

@Alguien me puede decir cual fue la excusa del sindico Abel para no acudir al homenaje patrio a los Héroes de la Restauración en el Monumento? Dicen que cada día recibe menos personas, ni acude a nada. Si el cargo no esta a su alto nivel, para que se metió en eso? debió esperar llegar a la Presidencia del senado y luego de la republica, en su casa.

@Una abuela angustiada relata hoy que médicos pasantes jefes de los centros de salud estatales cuando no están los Directores, relata como dejaron morir por dejadez una recién nacida que nación con cardio problemas en el ex IDSS, que les fue referida. Cree la dama que le fue inyectada viagra con exceso/

@Falleció el ortopeda Tony Sosa, del Arturo Grullon

@WTG Hay Salud Publica en Dominicana? Denuncian medicos falsos ejercen en Las Terrenas

@DEMAGOGO CON LA MISERIA: El equipo Político del Licenciado Fernando Rosa, hizo entrega de cientos cuadernos a estudiantes de escasos recursos económicos pertenecientes a varios sectores del municipio de Santiago.

@Como nacionalista, me gusta que en la exitosa marcha Verde ayer de Moca, había profusión de banderas dominicana.

@Vea ultima prersentacion, día como hoy, de Elvis Presley…..https://twitter.com/HistoriaEnFot…/status/897950373780086784 No Powerball winner, jackpot now grows to $510 million https:// yhoo.it/2wRIbJ2

