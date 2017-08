25/ Guillermo Moreno pide investigar Abelito con mas rigor sobre Odebrecht

@Al saber que pudiendo hacerlo Guillermo Moreno no propicio enjuiciar los asesinos materiales de Orlando, que se consiguió por el esfuerzo sin vacilación del esposo de Leila Roldan, no me caía bien como político partidario. Pero, se ha querellado contra un grupo de personas incluido Abel Martinez, para que sean investigadas exhaustivamente, con relación a la empresa mexicana delincuente y sus andanas RD. Tal vez le den la base por bolas como Rua Bautista e INAPA, pero queda su documento, para la historia

@Se quemaron tres casas en Santiago hoy, pese a que se llamo con tiempo al 911, sus unidades llegaron junto con los bomberos…cuando todo se había consumido. El periodista Maxwel Reyes hacia llamado por radio comercial FM, para que Ametrasan diera orden de que sus agentes agilizaran la llegada de las unidades bomberiles entaponadas en la vía. Buen sistema de coordinación inter institucional tiene los 911 de Navarro por estos rumbos.

@El Basurero de Rafey estaba totalmente en llamas, enfermando mas de lo que estan con denso humo, los nenes de las barriadas circundantes. El sindico Martinez, que no se da por aludido con el problema de ese muladar inmenso y tiene relaciones no claras con los que procesan 200 toneladas de las mil que entran cada dia y no deja que en las 800 restantes se ganen el pan con alta posibilidad de contaminación los buzos tradicionales con los que podría pactarse, entregando el Cabildo equipo pesado para evitar incendios, ser vigilantes para impedir siniestros, no le merecen interés al semi dios alcalde de la ciudad, por encima del bien y del mal para el que los humildes no son seres humanos, aunque antes de pegarse con la tendencia Leonel también fue un descamisado.

@Desde hace días pensaba escribir solicitando a Danilo, para mas transparencia, prohibir a la Lotería Nacional y FONPER, no hacer uso de los fondos que perciben, y entregarlos a la Tesorería. Pero, al oír anoche en Milagros en la Z cuanto han gastado en ayuda, pasados seis meses, Cancillería, Salud Publica, Camara de Diputados y otros, dejo esa vaina, no hay interés en que el pueblo sepa como se gastan sus dineros.

Anuncios