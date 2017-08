27/ Walker en Domingo. Una buena junta de médicos para agasajarme

Pocos canes de cumple son en verdad sorpresa para objeto del ágape. En mi mente estaba pasar todo el sábado con mi hija y pastores alemanes a los que en esta semana dedique poco tiempo.

Pero en verdad cuando Radhames Gomez Sanchez me dijo venga a Jaraba o voy a Santiago, necesito hablarte, creí era para tratarme asunto de interés personal importante y sali de casa raudo y veloz., no sospeche que era para un brindis de muchas bebidas con tórtolas cocinadas casi sin condimentos, plus chuletas de cerdo en la mansión del galeno Ruben Santos encima de Manabao. No tenia en la mente cuan preciado soy para gente que viajo de la capital y Santiago a tan agradable tarde. En principio solo se me ocurre la expresión simple pero sentida de expresar: gracias

Walker Gonzalez ha compartido la publicación de Delvis Duran Delvis Duran está con Walker Gonzalez · El alcalde de Santiago Abel Martínez no ha participado en ninguno de los actos patrios en Santiago. No asistió al dia de Duarte (26 de enero)

No asistió actos Independencia ( 27 de Feb.)

No asistió actos de la Restauración

( 16 de agosto) Pero si recibe a modelos Mis Universo, participa en inauguraciones de bares y otras chacharas light

