5B/ Tele Universo Siguiendo a Irma, El Huracan 11.15 AM

Tele Universo espera a Irma con pesada artilleria, a fin de informar el Norte de RD sobre, demandas de auxilio, damnificados, daños y labor de las autoridades hasta que se aleje de nuestras costas.

Con un capaz y experimentado Jefe de Prensa para el que Yrene es su prueba de fuego, solo tiene poco mas de una semana en el cargo, Pablito Aguilera., Le sigue el entendido en redes sociales Alexis Gomez. Forman demas parte del grupo Irene de trabajo del canal 29, Elisabeth Almonte, Indira Vasquez, Caroliz Tejada, Juan Lamur, Leina Tolentino y otro personal. Tambien fue contratado por ese lapso, el servicio de Walker Gonzalez, que se suma al equipo de experimentados profesionales citados de Tele Universo.

Los tele recipendiarios del 29 en Costa de Ambar, Linea Noroeste y Santiago podran informas sobre sus necesidades, situaciones, daños, peticiones al gobierno via 809 241 0066 y (809 583 7999 WhatsApp).

Como anuncio hace unos meses el Director General de Tele Universo, Dr. Amaury Polanco, la redes sociales, a partir de ahora y cada vez mas seran usadas como soporte a la programacion y fuente de Feed Back.

En Face Book y Twitter, el canal 29 de Santiago es teleuniversord, y en la web teleuniversord.com

MIX WALKER:

XXXX Que tan importante mantendra alejado a Jose Gutierrez alejado tantos dias de sus medios, maxime ahora con Irma? Mariel Trinidad esta cada vez mejor en el aire, soltura, agilidad, pero le faltan un tiempo mas para poder volar sola. XXXXXX Amaury Polanco luce externamente dedicado solo a la buena vida como Haime, pero atiende sus cartones: dio un palo al poner como jefe de Prensa a Pablito Aguilera, academico y con larga praxis.

Ahora solo falta que se anexe a Vhanessa Victoria y Mariel Trinidad, que seria un buen duo en el aire, una tranquila, resposada, otra volatil Vhanessa.

XXXXXXX Haime Thomas esta nueva vez a dieta, por eso a bajado las idas al Estadero Pula, lugar de mi preferencia.

XXXXXXX Nueva vez las reclusas de Rafey, por cuasa de Irma, seran llevadas a la antigua Casablanca, prostibulo incautado por las autoridades.

xxxxxxCORAASAN labora hoy destapando imbornales del penal de Rafey Hombres. Dejaran los presos alli mientras nos afecta Irma?

XXXXX La comunidad de Rafey le ha dado una bofetada sin manos a los caco e macos de la Defensa Civil Santiago y capital, igual que al COE, al pedir al Presidente Danilo que ordene se saque toda el agua de la Prensa de Tavera desde ya, que no sea necesaria para CORASAN, en forma gradual.

Y ellos tienen razon en estar asustados: estadando como jefes del COE a nivel nacional y el de Santiago y de la Defensa Civil, murieron ahogadas docenas de personas en la inundacion de Olga, porque no se les alerto de que serian abiertas las compuertas de Taveras, para evitar daños al lago artificial de marras.

EN LA CALLE 10 DE GURABO POR LA HERMITA tienen un año pidiendo al sindico y otras autoridades, quitar la basura que tapa un puente, antes de que se produzcan inundaciones. Que Abelito envio una retro excavadora, pero que no hizo nada por solucionar el problema. Y yo me pregunto; los hombres y mujeres jovenes de la comunidad no pudieron hacer ellos ese trabajo en ese lapso, aunque pidiendo equipo pesado en prestamo, si necesario?

