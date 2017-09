Los legisladores busca moros a como de lugar, aprobaron una ley que entrega miles anuales de millones a la zika de COE. siendo subalterna de la DC, y Danilo la aprobó sin la revisión de un entendido.

Anoche decía la Z que había hambre en muchos puntos conexos con el Yuna, porque la comida estaba al otro lado de la Bahia de Samana, que no se podía cruzar por lo picado del mar.

Los que me leen saben que dije aun estando lejos Irma, que había que concentrar parte de la Brigada del Ejercito para Desastres y alimentos no perecederos en un punto estratégico del Cibao.

Entonces en que gasta el COE nuestros dineros que recibe de la ley de gastos públicos, miles de millones por varios conceptos?

No podía gastar algunos millones de dineros que son del pueblo en preparativos?

Este país es un tollo completo, del que no escapan DC y COE, y de haberlo querido Danilo ya lo habría enderezado.

En turismo interno semanal promocional-distracional para retener el control del PLD y toda la cantidad posible de votantes, ha permitido que DC COE Educación Salud hayan llegado a un nivel de ineficiencia indescriptibles. Fallas que perjudican un pueblo con derecho a mejor destino

