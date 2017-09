18/Murió el padre de Cla Cordero, KGB, Noah, Trattoria

@Aeropuerto Panamá en estado de Sitio por Lidia: nadie entra o sale, cero agua-energía. Que le importa a cancillería RD los dominican ahi?

@Ministro con FF AA Miente Parturientas Haitianas El influyente periodista Maxwel Reyes dice que el Ministro de las Fuerzas Armadas miente decir que se ha reducido entrada de parturientas haitianas a centros de salud locales, traídas por una red de haitianos. Reyes dijo que grupos comunitarios preocupados por esa otra forma encubierta de invasión, le comunicaron que al menos 78 mujeres de Haití alumbraron en centros varios santiagueros el pasado fin de semana.

@El sindico Abelito cometía el error de entregar su personal y equipos a la Defensa Civil, para que fueran ellos los que figurearán con los recursos del Cabildo. En la pasada amenaza de ciclón Abel se puso al frente de los trabajos en barrios de la marginalidad, y hoy lunes 18 anuncia que está listo para volverlo a repetir con Lidia. Sorry for you, cachuchita Francisco Arias DC

@El Movimiento Nacionalista enfrentara los partos haitianos en las maternidades Norte del país, anuncio un vocero, sin dar más detalles del programa de acción

@Confieso haberme enterado tardío, vía Atahualpa Ramirez, de la muerte de Pepe Portela, padre de Cla., famoso socio de cadena famosos restaurantes. Paz a sus restos.

@Abogado capitalino me acaba de alertar supuestamente la prestante periodista Edith Febles acaba de denunciar por un canal Tv capitalino, que personal de Abelito ha estuprado haitianos que detiene. Alguien la oyó, o la la leído sobre el particular??? Lealo aquí:

La unica que no esta joder con Odebrecht es JusticiaRD…. Diario Las Américas on Twitter “#Perú Fiscalía solicita interrogar a Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori https://t.co/89DxdRjhds ” TWITTER.COM

@WTG Un ex Director de Minas ha contado como el Banco Central entrego al CEA una cantidad de tierras como soporte de una operación financiera que no entiendo bien como profano en finanzas que soy, y ni corto ni perezoso el negocio de bienes raíces CEA paso a un amigo del PLD en venta, 290 mil tareas, que se las cedio a 14 pesos y para no pasar por el congreso, subdividió la suma en un centenar de parcelitas, 50 % a nombre del amigo del morado, y las otras al portador. No discuto que algunos morados que llegaron en chancletas son hoy ricos por buenos comerciantes en competencia con los establecidos, pero otros tienen ese poder al vapor, justificando diarios desfiles verdes en todo el territorio nacional. Lo que procede en INESPRE, FONPER, SEA no son simples suspensiones de cabezas, sino investigación judicial.

@Anoche Domingo teníamos vientos y lluvia, hoy amanecimos con frió. Seria regalo de Jose o Maria?

@Hay gente en los medios que se refiere al PRSC como si en verdad fuera un partido político. Ingenuidad o algún por debajo?

@Marcha Verde en La Vega propone extender protestas contra impunidad. Cada día aparecen nuevos elementos para sumarse a la lucha contra la impune rapaz acción de oficialistas contra el fisco El miércoles se invita a exhibir prendas banderolas verdes en el auto, en Santiago y el resto de RD.

@El educador Edward Monegro asesino su pareja, empleada del sistema de salud en Jima, Luisa Figueroa. El homicida huyo, pero apareció ahorcado horas después.

@Inicio de lo mejor de La Informacion, su editorial:

Descomposición social: El hallazgo de una pistola en la mochila de una niña estudiante de 13 años de edad, en Jarabacoa, constituye una expresión de la descomposición que afecta la sociedad y a la familia en República Dominicana.

En el Centro de Corrección y Rehabilitación de Menores ubicado en el sector de Bella Vista, estan re educando bien los muchachos alli internos: en un reciente requisa se encontraron 70 porciones de droga fuerte. Con regularidad se denuncian colpizas y violaciones sexuales desde hace tiempo en el centro reclusión jovencitos en circunstancias deficiles, pero nunca lei sobre cancelación masiva del personal y designar allá personal idóneo.

@Y ahora, que pasara? Orange Tricom no podian arreglar sus asuntos con INDOTEL antes de anunciarlo?

https://elnuevodiario.com.do/indotel-rechaza-solicitud-fusioorange-tricom/n-

