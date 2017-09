22/ No me sirve la cachucha, Gobernadora Toribio

@La Gobernadora de Santiago acuso hoy a medios informativos tradicionales y redes sociales, de haber intranquilizado la ciudad al decir que se estaba, siendo incierto, sacando agua por compuertas en Taveras como medida de precaución.

Yo no me pongo la cachucha senora gobernadora, no me cabe, fue gente suya la que hizo el anuncio a moradores de Rafey, que debían abandonar sus casas porque se estaba sacando agua de Taveras, y que si no aceptaban, actuarían los militares que andaban con ella.

Dijo ademas la funcionaria, que Santiago estaba en crisis, porque municipios y distritos han sido inundados.

@Se está hablando de raras inundaciones en la Avenida del Arroyo y Estrella Sadhala, y me precunto: eso no tendra relacion con la Avenida Ecololgica que boicotearon Leonel o Danilo no recuerdo bien quien le dio permiso Agripino para vender a Price Smart terrenos para esa vía ambientalista, tierra que habían sido declaradas de utilidad publica. Contra ese corredor conspiro un colegio propiedad de un morado, Serulle y creo que Abel ahora.

@Es el puente de la avenida Francia

El Yaque se metió hasta la Francia

O sea, El retiro entero está bajo agua. Mario Arturo Fernandez: El desbordamiento del Arroyo Nibaje interrumpe en este momento el tránsito por la Avenida de Circunvalación Sur. # Peligro # Urgente Video Puente Francia: https://www.facebook.com/Cibaonews

