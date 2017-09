28/Madre mato hijito de 4, luego se suicido

Si RD contara con Ministro de Agricultura, se interesara por este arroz que se consecha en agua salada.

China Xinhua News on Twitter: “A rice crop experiment on saline soil has beaten expectations as output wowed Chinese scientists https://t.co/s52aViocXa TWITTER.COM @En Cotui, un ex de la PN mato su esposa empleada de Barrick, luego se suicida.



@La Delgada, Santiago: mama mato su hijito de cuatro con arma filuda, luego se suicido colgandose. Tenían varios meses en la fiscalia, el papa buscando quitarle la custodia del nene procreado por ambos, donde se les dio largas al asunto por seis meses, dijeron vecinos. Pero bueno, hay sanidad mental en el JMCB? todavia trabaja Directora Norte de Salud Publica la prima que Danilo trajo del Sur, que vive en las deliciosas alturas de Jarabacoa? En la escena del crimen, varios letreros culpan la fiscalia del doble crimen, escritos por la suicida.

@No me costa, dicen que Trump, que anda hoy de cacería sin escolta del SS, esta muy disgustado con Danilo, porque no manda el Procurador a dar mandarria a los que le gusta beneficiarse privadamente del fisco. Se habrá enterado el mandatario USA de los 34 subdirectores del cerrado INESPRE?

@Leí que un PLD del FONPER, Fernando Rosa, es parte de un nuevo invento morado a nivel nacional, pro ética en el quehacer oficial. En que relajo de país nos toco nacer.

@Los Modolo celebramos ayer el nacimiento del nieto de Paolo, en estricta intimidad familiar. Paolo se puso un delantal para mi almuerzo, distincion que no merezco pero agradezco.

@Junior McDougal estaba almorzando en Il Pasticcio, vino a mi mesa para asegurarme que no es verdad, como yo sostengo, que el puso cascaras de guineo en el camino de la catedratica con negocio de comida en Bonao, parcera de Ali Alvarez y mía. Le tendra miedo a la doctora de UTESA? Me luce pacifica. Marco no pudo acudir al ágape de nos los Modolo, por estar ocupado en su pizzeria artistica Amore, en la bomba de Arquimedes Cabrera, Pontezuela, que gusta a los que la consumen.

Anuncios