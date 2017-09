29/Empresario Anthony Cordova dice Expo Cibao 17 es exitosa

@Quiero invitar la líder anti fusión con Haití Yadira Marte, almorzar en el restaurante de élite El Limón, en el residencial Enmanuel Jorge, “El Chivo”. Desiree Dumit cree que ya no existe, Fernando Hernando mas o menos me dice que aun esta abierto. Alguien sabe si existe o no?

@En otra cosa no estamos pareciendo al vecino Haiti: en RD no hay quien regule la instalación de casetas de juegos de azar, se multiplican mas que los conejos, cada semana se montan una docena o mas de estos juegos en los barrios de la ciudad, aumentando el pensar de la gente bruta, resolverán sus miserias dejando ahí parte de los pesos que producen a diario.

@Danilo estaba supuesto inaugurar hoy una carretera que llega hasta La Leonora Ahí vive gente, o es para beneficiar el rifero senador vitalicio de la linea muy amigo de bosques no plantados por el? Conoce el Ministro del Ambiente la instalación de moderno aserradero por esas latitudes?

@Tiene usted programa de TV o radio y no le han incluido en los dos ultimos buenos repartos, Peralta del Palacio o los carburantes en guerra? Revisese, usted no es tomado en cuenta, no se le teme como opinador.

@Que Tony Rodriguez, empleado de la JCE y Haime no encontro mi imail ni phones para invitarme a cena con los jefes capitalinos de la la JCE es posible…pero que no recordó estoy 24/7 en Face Book son otras 500 s. Ordenes superiores locales de que me soslayara? No seria la vez primera…..

@El prestante empresario Anthony Cordova dijo anoche que Expo Cibao se ha renovado en el nuevo local donde se ha montado, donde hay una una representación del Asadero Pula del que con Juancito Nunez, es con propietario.

@Si Abinader logra padrón cerrado, parar seis meses antes de las votaciones la promocion que se hace Medina en salticos fines de Semana, y el gasto bandidesco en publicidad que manda Peralta en prensa capital y Santiago, podría parecer un candidato con verdaderas posibilidades….el mamilismo actual lo reduce ante el tigueraje del anillo Medina.

@Cinco salvajes supuestamente violaron una adolescente con pareja, en Villa de los Almacigos, linea noroeste. El caso esta roro, el marido andaba con ella, dicen acusados

Anuncios