9/Huérfanas de madres asesinadas por sus padres, pasan hambre

Nenitas en el hogar Emiliano Tardif, hay dificultad para alimentarlos, sencillamente, estan pasando hambre. Una de mis quixotes hermanas de Florida, Niurka Martin, que laboro toda una visa en Santiago en la Escuela que antes le decian para sordomudos, me ha pedido ayuda. Yo llevare algo con mi Rosa esta tarde, invito a que lleven o envien alimentos en su despensa de los que puedan prescindi, todos los que me leen, en principio especialmente la Laissa Bonnelly Abinader, Limberg Cruz, Miguelina Alba, el empresario amigo de Jose Acosta que fue Monumento, Juan Mera, Lya Peralta,Capellanes Internacionales, Genaro Lora, Desiree Dumit, Carla Peguero, Juan MeraPriamo Ramirez Juan Nunez, Anthony Cordova -avisale vos Pluty Cordova– tu hermano no gusta de feisbu- al final del texto de mi hermana, teléfonos de contacto……

Reparto La Espanola, Tiene letrero, Emiliano Tardif, entrando por el Banco Central, luego que pasas la Republica Argentina, la próxima esquina es la de ellas, de dos niveles la casa

@El General Comandante del Cibao Central y Norte no ha sido curado todavía en la clínica donde se encuentra, porque no se encuentra la fuente de sus dolencias y fibres. Esta siendo atendido por el médico oficial policial doctor Fadul, creo que sobrino de Monchi el ex santiaguero de la Secretaria de Trabajo.

@El periodistas Carlos Ramírez Báez, que duro en UCI varios días en clínica santiaguera, ya está de nuevo en su residencia, desde hace llamadas a sus amigos familiares mas cercanos. Tiene Feisbu, pero en abandono hace desde antes de estar enfermo

@Otro adultos se suicidio ayer en Cienfuegos.

@Yo creo que nunca se sabra donde esta Quirinito, creo que ninguna autoridad tiene el poder de revelar nada sobre la vida de las personas que entran al programa federal de protección de testigos.

@Abelito tiene ya el solar para edificar refugio animal. Probable se inicien primeros meses del 2018, con coste diez millones, y la participación de todos los voluntarios que deseen colaborarar, le dijo a una relacionada, que lo informo a cibaonews,com, Walker González

@Campesinos de Hayo al Medio Abajo, Guayubin, dicen que un senador les está amenazando en pro que despojarles de 19 tareas que poseen con la documentación correspondiente. Y yo WTG me pregunto: será el que sabemos que ha estado comprando las estatales que aparecen a nombre de una familia de Santiago, regaladas por Trujillo? Del mismo rifero que es un Dios para el PLD, como Juancito Sport, despedido al ser asesinado como padre de la patria? Los que hacen la denuncia por José Gutierrez no lo mencionan, pero se me pareció al zar de los juegos de azar para ser más ricos basados en la ignorancia del dominicano

@No es al estado dominicano, si lo considera prudente, que debe responder esta solicitud? Tiene la JCE autoridad para servir de pon empleada de la ONU? https://www.diariolibre.com/noticias/pnud-pide-a-jce-informe-beneficiados-de-ley-de-naturalizacion-LC8334827

