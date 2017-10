10/ Intelectual Andres L. Mateo fustigo el Ministro Peralta

@El hogar para nenes necesitados Emiliano Tardif, aclaro que no es drastica, como le fue informado al cyberedactor jodon de Santiago WTG la situacion de alimentacion a los 23 jovencitos que que alli moran atendidos por un comité de damas altruistas.

A Walker le fue pedido hacer una exhortacion a sus cyber lectores para donar alimentos al hogar, que se precisaban con urgencia

Una ligada al ente, donde 20 de los alojados son del sexo femenino, aclaro que como en toda situacion similar filantropica a veces hay carencias, pero alla y ahora no es tan agudo como los presento la cyber seccion de Gonzalez, MinisVainas.

Como casi todo en la vida, no todo es bueno ni malo, la publicacion servio para que un ente con capacidad para ello, se comprometiera hacer una entrega semanal de alimentos para el hogar Tardif. Aclaro Gonzalez que no fue su intencion molestar las damas que laboran en el Tardif, sino colaborar con su trabajo y el bienestar de los nenes que allá moran y estudian. Les sugirio designar una dama directiva a la que medios interesados pudiesen consultar sobre necesidades “pues a mi medio en particular, en honor a hermanas y relacionadas que les preocupa el Tardif, poner sus medios web al servicio del ente de marras”. El rumor inexacto no pude expandirse por bien intencionados, si hay la información institucional a tiempo” acoto finalmente. wtg

@El intelectual de alta credibilidad Andres L Mateo fustigo ayer acremente al ministro Peralta, por afirmar que primarias partidarias abiertas conviene al sistema democratico RD.

Me luce que este alto funcionario confunde el sistema, con lo que le beneficia en lo personal. Esas primarias sin padrón son una forma de la tendencia PLD en que milita Peralta, cercar mas al opositor intra partido Leonel Fernandez, enfatizo Mateo.

Anuncios