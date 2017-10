11/ Por que se le cruzaron los cables a Chilote Llenas??????????????????????

@Walker: Yo lo había vaticinado, El Torito triunfo en el Madison, estamos contentos Anthony Cordova, Pedro Dominguez Brito, Juan Nunez, Jose Acosta, admiradores del carismático merenguero. Cuando celebremos en Pula veré si acude el famoso abogado PDB

@WTG Y Pepin tiene tanto poder, como para imponer que Amazon adopte desiciones que perjudiqen compradores desde RD? Pobres dominicanos pendejos que lo aceptan todo sin protestar, zika de TLC que ni la embajada USA se interesa porque no se atente contra sus postulados…..

Amazon realiza cambios que afectaran compras por Courriers desde República Dominicana https://www.youtube.com/watch?v=V7TIJIidDZ4 …

El gobierno dominicano no tiene calidad para unilateralmente poner cortapisas a la importación de productos de total manufactura gringa, pero las victimas lo aceptan calladas….

@Orden liberar Quirinito debió venir de muy alto para que se comprometiera tanta gente con la evasión

El Chilote Llenas le pidió a Danilo en rueda de prensa reciente de las Águilas, que les entregue el Estadio Cibao….cosa que El Presidente hizo hace mas de seis meses….

Dicen que fue un error del Jefe Máximo de Las Aguilas, Sr. Gago Sanchez llevar allí una venezolana agui chicha con una vestimenta que provoco nadie recordara lo que se hablo. Influyo eso en el cruce de cables del Chilote?. Chupense ese pachuche, devueivanme ei cabo, Radhames Gomez Sanchez, Fernando J. GormazAngel Pina Nathalie Tejada Andhiveira Crespo.

La verdad es que por la sanción de la obsoleta Comisión de Espectáculos, Alvarito Arvelo fue el personaje noticioso ayer en Santiago. Y esa vaina tiene autoridad para sancionar sin ratiticacion de un juez?

Alvaro Arvelo desacata suspensión y sale al aire >

@WTG Pienso que el fracaso por ahora del Movimiento Separatista de Cataluñas, nos perjudica a los que lo intentaremos alguna vez en el Cibao. Son nuestros mentores Roman Francon Fondeur, Roque Adames

y Felito Garcia.

@Brillante a veces la Ysamaria Rodriguez del Face Book, a pesar a tener pareja anciano: me pregunta si el INACIF en sus ambulancias solo carga muertos, porque andan a velocidad endiablada por esas calles de Dios? Solo se me ocurre que será porque sufren de incontinencia fecal, cosa que no tiene cura

