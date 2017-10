19 Auto esposa vocero Amet robado en Sto. Dgo. encontrado en Stgo. desguavinado

@Peces Cotorra impiden transito vehicular Navarrete a Puerto Plata esde las 12 del Mediodia de hoy, el tapon en ambos carriles es impresionante ! Propietarios de negocios venta de comida en Maimón han bloqueado la vía, en rechazo a una disposición oficial que les prohíbe la venta del pez cotorra, en veda. Luce Medio Ambiente desconoce que esos peces proceden de pescas ilegales en costas de otras naciones.

@Ministerio del Ambiente reculo con un permiso de explotación concedido en Montecristi. Quien los calentaría?

@Abelito como que importa poco a los poderes “facticos” de la ciudad: personal Ejecutivo de la ACIS y Camara de Comercio no recuerdan si acudió a la apertura de la ultima feria 2017 Expo Cibao. Y el les devuelve en la misma medida.

Yo si estoy seguro de que no fue a la versión 2016 los dejo esperando.

Ahora, con esta mal manejada, agresiva, desconsiderada acción de cobrar supuestas deudas a empresas en forma de vallas escarnio publico, me hace pensar que el sindico tiene ojeriza contra ese sector social, o buscara votos en el populacho, agrediéndolos.

No se puede negar que es un político y negociante exitoso, pero no conoce Santiago. Cuando se precise le pasaran factura electoralmente, y el regente de la franquicia Plan Estratégico no tiene como piensa Abelito, ascendencia sobre el mas poderoso sector empresarial local.

Abelito se apertrecha para dar mucha guerra: los que lead versen van a sentir en poco la metralla de la gente de la comunicación a los que esta dando apertura en sus medios, mas la nomina de publicidad del Cabildo.

Pero eso no lo es todo, el Ministro Peralta controla inversión en publicidad estatal con una valor diario increíble, en la capital y Santiago. No obstante por mas que su exposición a los mas media y redes sociales se exagera, sus simpatías populares no hacen mella alguna el montro Gonzalo Castillo.

La publicidad es efectiva, pero en manos de quienes conozcan el uso de esa herramienta. wtg