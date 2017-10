21/ Como se burlan restaurantes de la veda?

@Antes de Caza y Pesca, de Agricultura los propietarios de restaurantes para adinerados se burlaban, antes de comenzar la veda lagostas cangrejos pez cotorro, mostrandoles a pocos inspectores serios medio quintal de langostas en sus congeladores. Se levantaba un acta, y compraban durante la veda todo lo que podían y vendían, amparados en el papel inicial.

Francisco Dominguez Brito estara enfermo o confundido? nombro un encargado que no se dejo enredar la cabuya por los negocios de comida de Maimón? No se dejo enredar con el pez cotorra: es ilegal su venta en la veda, capturado aquí o ilegalmente en aguas de Bahamas. Me parece raro, porque ha promovido, nombrado o dejado en sus cargos gente nociva al Ministerio del Ambiente, Dayano, Serrano cartel carbón, Domingo Rodriguez y la protegida por Bauta de la Escuela Forestal. Pero que raro tenga ahora un encargado hacer cumplir la veda crustaceos, mariscos y peces con honor y pantalones: hagan los que les de la gana con quema de gomas Navarrete a Puerto Plata, no se permite venta ilegal de pez cotorra.

YO PIENSO QUE EL GOBIERNO DE DANILO se cree que para Carnival es una cosa del otro mundo, perder la inversión en Maimón, y trasladar su centro de cruceros a otro país, dejando Maimón abandonado. Dejan que los turistas sean recibidos en sus buques por basurero encendidos, paros a veces violentos de Maimón a Puerto Plata, creyéndose que ellos están presos en Dominicana. Oh Ala no tengan un despertar amargo.

El cotorro que se come en RD no es criollo, haitianos y dominicanos lo exterminaron de nuestras aguas a falta de vigilancia de la marina, de nuestras costas. El que se cosume en la patria de Duarte es capturado ilegalmente en Bahamas, que pese a los modernos buques armados adquiridos para ello no ha podido pararlo, por pescadores furtivos de RD recibidos en Puerto Plata, pero cuyo centro de dirección no esta en Costa del Ámbar.

@QUIRINITO ESTA VIVO, en el proceso para ponerle en libertad, Santiago por la Rep. Argentina, ha sonado

@Las bocinas pagas por Palacio, Ministerios y el Ministro Peralta, se han esforzado en buscar que el pueblo llano piense solo en el soborno y muerte del abogado, antes que en lo que dio origen, la corrupción rampante en OMSA. Empero, El Gobierno de la Tarde, Z, les ha re jodido el intento.

La jugosa publicidad estatal oficial no esta llegando a Z. Eso me intriga, no entiendo el génesis, pero Bienvenido Rodriguez se esta cobrando aireando la purulenta corrupción oficial impune. Yo dudo que sea con pacto Abinader, aun no luce presidenciable. La mano del León? tampoco…. es poco probable las contradicciones intra tendencia Danilo por la sucesión se manifiesten desde ya con tal virulencia. El grupo Danilo esta unificado tras la re elección de Medina….

@ASI QUE UN CORONEL PN ACTIVO cobrando dos sueldos del gobierno, planifico la muerte el abogtado de la UASD sobornado por la OMSA? Danilo no se decide por crear un consejo policial de gente de honor, experiencia y granos, para sanear la pestilencia que allí anida….

@Felucho, Zorrilla, Bauta, Fadul ocupan posiciones publicas, porque Danilo renegó del pensamiento Bosch, o esta cansado de este su gobierno que luce final

Anuncios