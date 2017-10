22/ Venden en RD producto retarda demencia

Buen resto de Domingo, mis lectores en puntos varios del planeta. Hasta que lo advierta, esta es lectura no para menores.

*La soledad es una vía fácil para perder la memoria cuando comienza la vejez. Si usted es gay o lesbiana no espere quedarse solo para intentar tener pareja, hágalo ahora, mande al carajo la familia que se oponga, el pastor de su iglesia o cura.

*Como alejar la demencia si usted es pobre y no puede tener el sisterma de alimentación y pastilla de rico? Use curcuma. Es un vegetal, en la india lo usan como la bija, no me pregunte donde se consigue en RD, no tengo ni idea, pero agradecería la información para compartirla con mis lectores. India es el país del mundo con menos demencia senil.