26/ Hospital Juan XXIII sin energía

@Se están cambiando postes alumbrado e instalando camaritas en la zona sur de Santiago, están dejando el sector sin energía en las tardes.

Eso deja a oscuras pacientes y médicos del hospital estatal Juan XXIII,cuya planta energética de emergencia falleció hace un tiempo, por exceso de uso.

Cuando no no participan de un SueroParo, entre paciente y paciente, los medicos deben verlos sin lavarse las manos, no hay agua.

Si aire los consultorios, tampoco agua para higienizarlos en algo, asi deben laborar los médicos en ese centro asistencial periferico.

Los medicos recuerdan con nostalgia una ex Directora Regional de Salud que se desvivia por el buen funcionamiento de los hospitales de Santiago, cancelada por politiqueria, se queria esa posicion para una relacionada con Monchi Rodriguez, que cuando suele acudier alguna reunion medica, solo exhibe como logros academicos ser una “magister” hermana de Danilo.

@Fue muerto hoy un supuesto anti social asaltando profesora frente al Colegio Montessori, Sto. Dgo. RD, país seguro.

@Abelito amaneció hoy graduado de paisajista, mando tumbar, y ya se esta haciendo, tumbar los robles de la Avenida Hermanas Mirabal, para hacer otro boulevard tal vez similar a la ridiculez de cemento en la Avenida Monumental. Nos esta perjudicando la vaina esa de que Gonzalo Castillo este haciendo las veces de sindico local, y muy bien, eso le da tiempo y dinero al semi dios Martinez, para estar inventando vainas de las que no conoce ni la c del…..

WTG Esta columna se redacta un poco mas tarde que lo habitual hoy, nos leemos en poco

Anuncios