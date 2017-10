Deseo buen Martes bueno para mis lectores. Choque de Trenes en Costa Rica, accidente en túnel de pruebas de bombas Corea Comunista, al menos 200 muertos, hace poco perecieron 100 en idénticas condiciones. /Matan otro policía, ahora en Santo Domingo. Ladrones saquean factoría de arroz Jima Abajo, los amigos del cereal ajeno cargaron con unos 600 sacos. Que dicen hoy los que me critican por decir que la seguridad de la población civil y PN es precaria? Y con los hospitales del sistema de salud colapsados, si usted no tiene seguro de salud internacional o muchos dólares, venga a la capital del Cibao, a su propio riesgo./Macho mata mujer de su propiedad en Pantojas, Sto. Dgo., luego se suicido. Porque no invertirán la acción estos cavernarios?

Bella abogada, creo que soltera, disfruta anoche en Asadero Pura.

@Estoy tirando huesos de un gato que en vida fue negro muerto de viejo, ante una foto invertida de Abel Martinez. Asi veo el futuro: en verdad os digo, se le acaba el tiempo al chinito comunista que juega con un pueblo que gano su libertad a base de sangre. Me da que los gringos como que se han jartado de el, no dude usted que un dia le digan caman ahi, como expresa Juan Hubieres del Rosario, oh atajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

