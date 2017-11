1/ Haitiano hiere 2 de RD, Fuenteovejuna elimino al extranjero

Ahora mismo, en plena ejecución. En Padre Las Casas, Azua:

Dos dominicanos heridos, uno de gravedad, por el ataque de haitiano delincuente, que venía siendo perseguido desde hace varias semanas.

Este ataque del haitiano ocurre durante un atraco perpetrado por el, anoche a una casa de una familia dominicana local. El haitiano, fue perseguido por el pueblo, y resultó abatido.

Se trata del haitiano que venía cometiendo fechorías en toda la zona, desde hace varias semanas. Este es otro doloroso hecho mas, fruto de una política migratoria irresponsable, que ya no resiste más, y que tiene que ser cambiada. Aquí, las víctimas las estamos poniendo los dominicanos que empezamos a ver y a padecer los efectos de esta invasión abierta en nuestro territorio, en nuestras comunidades, y en nuestras casas. Exigimos respuesta de las autoridades. Exigimos que el Ministerio de Interior y Policía, DNI, Migración, Ejército Nacional, y Flor Rojas, nos respondan. Para algo son nuestras legítimas autoridades. Queremos respuestas!

Dr. Robert Cabral. Mesa de Coordinación Nacionalista.

Ahora mismo, en plena ejecución, estoy en contacto directo Policía local de allá

@WTG : ALFREDO LUNA CASTAÑOS estudiante en SFM, fue muerto anoche a balazos cuando salia de su liceo e intento defender su pareja que caminaba “chateando” y le quitaron un celular. Viva en RD, a su propio riesgo….

@Hay consulado de Haiti en RD? Creo que estan tan desprotegidos de su gobierno como los dominicanos en el mundo….desde hace tres familias tienen un cadáver sin sepultar por falta de dinero., dicen el sindico Abelito subió la tarifa de entierros para pobres, de 400 a cinco mil pesos. Algún amigo del semi dios alcalde que exonere el pago, pese a su odio a los no blancos buenosmozos…..

*

@wtg REGIDORES MAS ALLÁ DE SU PERIODO pienso que sera legal, pero amoral, buscamoro, que un regidor apruebe cosas mas allá de su mandato. La mínima expresión posible, 28 de 43, aprobó ayer algo que no se comprende, como un Cuento de Mil y Unas Noches que mama me contaba: van a iluminar la ciudad, cosa buena, pero en diez años, y que no nos costara dinero a los contribuyentes, sino que se pagara con el ahorro de lamparas lead. Las bocinas de Abel debieran explicarnos como es el asunto.

@ WTG: Buen miércoles *Para que es que pagamos cinco mil medicos militares algunos de los cuales a veces van a llos cuarteles, nombrados por jefes de los cuerpos armados por amistad cuando pasan por las direcciones, que no se usan para aliviar los pacientes que Waldo Suero Huelga tiene meses penando por una consulta? Danilo no tiene autoridad para cancelar todos los médicos AMD y contratar nuevos que acepten los salarios que se ofrecen por determinadas horas diarias?

