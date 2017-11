8/Sindico herido a pedradas, Stgo. Ciudad Segura

@Cambios viales próximos tienen 16 de Agosto muy lenta, evitela en lo posible

@Restricciones, un solo carril, pasar debajo del Patiño, por trabajos reparación. Evite si posible el área

@Al final de San Luis NORTE, frente Amet no se gira ya Circunvala a la izquierda, evite el área, anda el tapón al pecho

@Autoridades prohiben “bajar” cuesta Los Pepines hacia Circunvalación, No se meta, anda el tapón y Amet al pecho

@SANTIAGO, CIUDAD SEGURA, VENGA EN NAVIDAD A SU PROPIO RIESGO. SI NO TIENE SEGURO INTERNACIONAL, ANDE CON EFECTIVO O CREDIC CARD, HOSPITALES DEL ESTADO CERRADOS, CLÍNICAS NO ATIENDEN SIN DEPOSITO $ EN EMERGENCIAS.-Vehículo en que se transportaba el alcalde de Dajabon Miguel AndrésCruz, fue atacado a pedradas esta noche por vándalos en la avenida circunvalación de Santiago cuando regresaba de Santo Domingo. Cruz se encuentra recibiendo atenciones médicas en la Clínica Unión Médica de Santiago de los Caballeros, ya que residuos de los cristales le afectaron. Al vehículo le rompieron el cristal delantero, uno de los laterales y un espejo.

@Que guapos son los del IDAC, no dan lo mas importante: a quien esta asignada la aeronave? Quien dio el permiso para aterrizar en el Estadio Cibao previo a un partido? culebra no se coje en lazo….

Santo Domingo.- La Dirección del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) anuncio la suspensión inmediata de la licencia al piloto Ramiro Junior Jáquez Rubio e impuso impedimento de vuelo a la aeronave Matrícula N212HK, Serie 4703, Modelo EC130B4, tipo Rotorcraft por aterrizar sin la debida autorización en el terreno de juego del Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros el pasado domingo.

Un despacho del IDAC informa sobre las sanciones adoptadas ante la actuación en franca violación a las normas aeronáuticas y a las leyes nacionales. Tomado por WTG de El Caribe/

@Lo dije y nadie me hizo caso: luce le dieron una identidad, protección le testigo y le arreglaron la cara a Quirinito. Como pago por servicios a la patria prestados por el tío?

@INDOTEL TIENE BRAGUETAS dice cerro emisoras sin licencia en la linea noroeste, pero se calla el que una es del senador Montecrito ji ji ji ji ji

@Cuando yo ya no esté tecleando, tal vez alguien reconocerá: Walker no ataco nunca ningún servidor público de honor, contra los que desvaino la espada web al final se vio lo merecían: Fadul con el tollo que costó 2 mil millones regulación presencia extranjeros, Roberto Rosario y el gasto inútil de 200 millones de pesos en scanners a sabiendas de que no servían, sin sanción, INESPRE, Serulle, etc etc etc

