10/Falleció hermano experto internacional en numismatica Lic. Miguel E. Estrella

Son varios los negocios afectados en incendio de la calle Pedro Fco Bonó cerca avenida Las Carreras en Stgo Foto Maxwel Reyes

@El Face Book sirve para causas nobles, humanitarias: después que publique la desaparición en Santiago de un señor de Constanza con desequilibrio mental que se le había escapado a su esforzada madre que lo trajo a la indolencia de Salud Mental del JMCB, mucha gente lo repitió hasta que al fin fue reconocido en la zona sur de Santiago y la policía lo mantuvo en el cuartelito frente a Zona Franca, hasta que personal del cuerpo para el orden los reunió en el JMCB. Quiero destacar que desde que la PN supo de la situación de dolor de la madre, la acompañaron hasta que se averiguo su paradero, con fina atención de solidaridad.

Habla usted con oficiales del cuerpo del orden? Dígales que Walker Gonzalez les da la gracias a los actuantes, a nombre de la familia. Yo tampoco conocía la mama hasta que me contaron el caso anoche, sobretodo me dolió que el papa del muchacho extraviado, tiene cáncer. Hoy por ellos, quien sabe si mañana por mi. Otro gesto bueno lo es el del Director del JMCB, ha dado orden que el joven pies ligeros, sea internado allá. Oh Ala obedezcan los indolentes de Salud Mental, que se desvivieron en atenciones a adulto llevado bien vestido, diligigenciando el internamiento, mientras al de Contanza sin apellido y madre ajada por la vida, no le administraron una pastilla o inyección que paga el pueblo, para calmarlo, hasta que se escapo y los ubicamos vía Face Book, con mi ruego del que le viera en la calle avisar al policía con buenos sentimientos mas cercano. Cada día me siento mas comprometido a preservar con buen uso, este poderoso instrumento de denuncia y ayuda popular. Walker Gonzalez, Wapp 809 614 3131