20/ Como Silvio Duran, APEDI jodera Abelito

Quien ganara en la garata APEDI-ABELITO?

Yo no puedo imaginar en el génesis, que provoca la paralización de los trabajos del Parque Metro, dispuesta por Abelito sin consulta a regidores, en que labora APEDI con el apoyo de Gonzalo Castillo y el Ministerio del Ambiente.

Lo que sí puedo avanzar es que perderá el pleito, aunque sea rico y bien relacionado con los propietarios del PLD, Martínez no pude ganarle la burguesía local nucleada en ese ente aliado de AIREN, que el morado necesita para el 2020 en una ciudad donde no tiene fuerte liderazgo porque no ponen al frente del partido dirigentes gratos a la comunidad, Pedro Domínguez Brito, Raul Martinez y Silvio Duran.

Se producirá un dialogo, encuentro o lo que sea, de donde como en CORAASAN, Abelito saldrá con el liliputiense rabito entre las piernas y con la sabana por un canto.

Mrtinez, que no conoce Santiago, ignora que al nuevo poder que se extingue aqui, la ciudad no le interesa: Felito vive en su colina amurallada casi sin salir, Estrella pasa mucho tiempo en Romana, Capellán en su catamarán de 80 millones en Luperon, o en el borde fronterizo Juana Mendez Dajabon, Limberg Cruz vigila su emporio del plátano en La Vega y Jose Clase está envuelto 24/7 en sus negocios. Camilo y Andres Gustavo Pastoriza Tavares, ligado a Micalo, gustan del total bajo perfil.

Micalo, pese a que aspira a la presidencia, sabe que en el futuro eso será más posible en proporción a su fortuna y relaciones con los poderes Pepin y Vicini que cada vez se incrementa.

El Parque Metro donde está el aeropuerto es una gran cosa para Abelito, sindiquito con sueños napoleónicos de grandeza, pero no para el poder de Santiago en retiro.

No haber acudido a una apertura de Expo Cibao, esta agresión APEDI con el Parque Metro, no será olvidado. Más temprano que tarde, le pasaran la cuenta al semi dios advenedizo en esta ciudad que nunca entenderá….

@Ganaderos Dajabon botaran viernes la leche de su ganado frente a la Gobernación, pro demanda carretera. Zaglul, Duluc, Maximito Beras, ayudenlos

@WTG Moradores NY Chiquito marchan por aviso de que serán desalojados por Abel y Ambiente. Exigen les digan donde los llevaran. Fácil: de donde vinieron.

Los de NY Chiquito antes que bravuconadas deben ir buscando donde arrimarse en casas de familiares o amigos mientras buscan sitios definitivo para vivir. Los citados no “cojen corte”…. Murio en supuesto accidente manipulando pistola con amigo, un joven de SAJOMA @Murió el loco asesino Charles Manson en la cárcel, pocos lo recuerdan en RD. María de los Santos Díaz, cosechera bananera Jaibón, fue atacada por 3 haitianos sicarios, se investigada hijo como autor intelectual. Grave en centro asistencial Stgo. Tres empleados agencia de eventos en Villa Altagracia, muertos en carpa usada por evento Medio Ambiente y Tribunal Constitucional entro en contacto con alambre de electricidad Tres días de guerra a tiros en puntos varios Moca entre vendedores de droga al menudeo, han dejado un joven muerto.

