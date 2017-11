23/ APEDI PONE EN JAQUE MATE AL SEMI-DIOS ABELITO!

APEDI PONE EN JAQUE MATE AL SEMI-DIOS ABELITO!

APEDI ha hecho buena finta contra el sindico de Santiago, al poner la paralización de la construcción del Parque Central, en manos de Danilo. Culebra no se coge en lazo, puerco no se rasca en habilla, si toca esa teclaDanilo, se jode. Medina destruye su gestión con solo par de órdenes, comenzando por sacarle Obras Públicas Gonzalo de Santiago, que le construye-señaliza vías y otros trabajos responsabilidad del Ayuntamiento.

(Como se llamaba un banco de Santiago, Región o Regional? Compraron el diario La Información, y tenían nexos con el vice Morales Troncoso, que se decía tenia aspiraciones presidencialistas. Balaguer fue informado de que aparecía con regularidad en ese diario, y le pregunto a un lambón subalterno: y esa entidad financiera es solida? Eso basto para que desde el mismo Banco Central se lanzaron rumores de que estaba quebrado, cosa que no era verdad, pero así ocurrió tiempo después. Si no me falla la memoria, el gerente era un comodoro del Club Náutico Montecristi, Casals, familia del fundador del Banco del Progreso).

(APEDI) dejó en manos del Gobierno una solución a la acción de la Alcaldía de paralizar los trabajos de construcción del Parque Central.

