1Dic. MinisVainas, la cyber columna de Walker

COMO EL LUNES EMPIEZA EL ACCIONAR POLICIAL NAVIDAD SEGURA, los ladrones se sienten en licencia de realizar atracos en estos dias, buscandose su noche buena. Ayer se robaron en Villa Gonzalez hasta los regalos del Nene Jesus en casa de un recien llegado de USA, y dejaron una sumadora abandonada en el patio.

En la Barranquita compartía en residencia un grupo de amigos, y asaltados por un grupo con armas de fuego, que se llevaron un vehiculo todo terreno que abandonaron en las proximidades. Un Taxista Monumento fue despojado de su vehículo, y encontrado desmantelado en Rafey.

@Personas pobres ruegan al Senor Director PROMESE CAL ordene solucionar la falta de medicamentos como los para hipertensos en las boticas populares de Santiago, como por ejemplo la de la 27 de Febrero.

@Acuso recibo de las invitaciones para los eventos de navidad del BHD-León, deferencia inmerecida para conmigo del Jefe Ing. Molina.

@CORAASAN construye o amplia colector por Villa Maria esto provoca constantes entaponamientos en la Monumental. Si viene del Este, puede evitarlo girando al Norte en el HOMS, y preguntar a residentes como se llega a Don Lindo. Esa es la Carretera a Licey, que le conecta con la Juan Pablo Duarte, centro de Santiago.

@Yo no puedo creer que se verdad, que cerca de la Fortaleza del Ejercito Valerio, inicio de la Avenida Monumental, entrada este a Santiago, el sindico coloco de buen tamana, las iniciales de su nombre AM Abel Martinez. Que dicen ahora los que no me creían cuando afirmaba se sabe un semi dios.

@Un haitiano mato nene de tres anos, porque se peleo con un hijito suyo. Con este pueblo primitivo es que nos van a fusionar….

@Los bomberos de Santiago están al grito: despues del invento de 911 del Ministro Montalvo: mismos camiones destartalados, magros sueldos y el trabajo se triplicado.

@Criticas duras a la empresa ALTICE porque sin aviso esta subiendo el coste de sus servicios

@Son tres las acusadas del supuesto desfalco medicinas en el hospital Jose Maria Cabral y Baez, egresadas universitarias. Se estan haciendo publicos sus nombres. Y si la Justicia encuentra que no son culpables, quien las indemniza por haber sido presentadas como ladronas?

