27/ Cyber columna de Walker, miercoles

@Se acaba el agua potable en Cape Towm, Vedan pesca camarones en Maine por un lustro, lo que Danilo no hace en proteccion de nuestra vida silvestre en peligro de extinción, léalo en

@ “Leonel dice estará dispuesto a servir al pueblo dominicano fuera o dentro del Gobierno” WG ji ji ji ji ji ji ji ji

*Alvarito dice que Leonel le tiro una fina vaina a Danilo, cuando expreso que Dios quita y pone reyes y presidentes. Resalto ademas el popular comunicador que Leonel no fue a presentar saludos a Medina en su cumple, así como Danilo evade juntarse con el “para quitar peso al rumor de que El Presidente apoya la nueva candidatura del León”.

@Pula, estadero-asadero de la Carretera Licey, próximo a Bomba Rilix, Pontezuela, Carretera a Licey, al Este de la Fello Vida, mejor carne a la brasa de la ciudad, no cierra 31 ni Enero 1, ahí nos veremos.

@A los que nos gusta el real sabor de pollo criado normalmente, buen sabor, crujiente, debemos ver con buenos ojos lo rapido que van los trabajos para la reapertura de Victorina, entre Caribe Tours y Huacalito. Los que venden las companias chatarra gringas son cosas deformes criadas sin movimiento, que traen en furgones congelados. Los de los barrios pobres, producto de ahogamientos masivos en granjas, la mayoría de las veces.

@No dudo que como yo y mi hija Rosa Abelito sea amante de los animales, pero recuerdo que el refugio que piensa iniciar en Enero, es mandato de una ley. El sindico y yo no nos gustamos por razones que seria prolijo enumerar, ya las cite varias veces, pero si para su albergue animal precisa voluntarios que le den calor a los animalitos, puede contar con nos las que nos dedicamos a eso voluntariamente en Santiago. Y le sigo mandando misiles cuando crea no actúa bien como alcalde que gobierna sin regidores…

@Al no tener corresponsal en Santiago, pienso que el propietario Bienvenido Rodriguez piensa la ciudad no lo merece pese a que vivió mucho aquí, los comentaristas se destapan con una serie de estupideces madre: uno dijo ayer que se desconoce el génesis de la contradicción entre Martinez y Silvio Duran: Abel quiere ese cargo para un hermano suyo, como Monchi Fadul, Monchi Rodriguez y Fernando Rosa, piensa que todos los cargos locales deben ser solo controlados por ellos.

@Dajabón.- Un hombre murió y otras 25 personas fueron resultaron intoxicadas presuntamente por la ingesta de la bebida de fabricación casera conocida como Clerén

@Santiago.-Un hombre fue encontrado en el interior de un vehículo en la hacienda del pelotero de Grandes Ligas José Reyes, ubicada calle principal del distrito municipal Palmar Arriba, del municipio de Villa González

El occiso es José Andrés García Batista, de 32 años, quien residía en la calle principal número 24 del barrio el Centro de dicho municipio.

Tras examinar el cadáver, la forense Sandra Luciano, en presencia del magistrado Miguel Antonio Ramos, certifico su muerte a causa Infarto al miocardio.

@Lenguaje cantinflesco: http://lainformacion.com.do/noticias/ciudad/99186/presidente-cmd-de-santiago-favorece-descentralizacion-y-construccion-casa-club

Anuncios