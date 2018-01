3/ Aridia la Mocana, ex de la Tv, sera abuela.

Mi lista es breve y tan simple como profunda. Sus nombres no importan, aunque sí sus acciones, tan heroicas como desapercibidas. Son seres humanos, como dice una canción, “desconocidos gigantes, que no hay libro que los aguante”.

-Su excompañero le dijo que la mataría si no volvían a juntarse. Ella se le escapó: no aguantaba más golpes y humillaciones. Prefirió quedarse sola con sus cuatro hijos pequeños. Para sobrevivir, se levantaba todos los días a las cinco de la mañana y se dirigía al mercado. En el basurero buscaba lo que sea para llevar a su prole. Y cada día para ella era un siglo de tormentos, con el agravante de que su expareja la perseguía y la amenazaba de muerte. Ella puso la querella y no le hicieron caso. A los pocos días, en un acto cobarde y ruin, él le dio 5 puñaladas y la asesinó.

-Cayetano sobrepasa los setenta años. Nadie le da u ofrece trabajo. Anda de construcción en construcción dispuesto a hacer zanjas y levantar fundas de cemento aunque se le rompan las vértebras; pero siempre escucha lo mismo: “Viejo, aquí no hay nada”. A su edad sabe que puede caerse y no pararse jamás, especialmente porque es diabético, sufre del corazón y no tiene ni para la pastilla de un día. “Que Dios haga su voluntad”, piensa en el ocaso de su esperanza.

-Él dirige una oficina del gobierno. Su rostro no aparece en los medios de comunicación. Su cargo no es rimbombante, aunque maneja millones de pesos cada mes. Si fuera corrupto, podría hacerse rico en poco tiempo, pero vive de su salario. Actúa con responsabilidad y eficiencia y con eso le basta para ser feliz. La gente buena que lo conoce lo respeta y lo admira; la que tiene agrietada la conciencia le dice “estúpido”. Su mirada refleja paz y confianza. Ser honesto y cumplir su deber es su verdadera riqueza.

Estos son mis personajes del año que nos dejó. No olvidemos que los anónimos, los sin voz, también pueden darnos grandes ejemplos. Valoremos su trayectoria.

@Un jugador que salia del casino del Gran Almirante, fue impactado por una grua, muriendo al instante. Paz a su alma

@Como profano total en números, ignorante de aprender fuera de la asquerosidad del Hospedaje Yaque donde se estira mejor el peso al comprar los alimentos, me decidí por llevar a la madre de Rosa mi hija, a realizar la compra alimentaria de la semana, en Casa Teodoro, Bartolome Colon casi frente a la PN. Me dijo que la versión que tengo varios años escuchando, es cierta: los precios son mas bajos allá que en el resto de negocios del ramo.

MIGUEL ANGEL HERRERA, MIRATE EN EL ESPERO DEL VIEJO TEMO Y FCO. JAVIER GARCIA:

Francisco Miguel Garcia, imagino que buscando sonar para seguir pegado de la res publica, se presento una vez como candidato presidencial. Vino en esas lides por Santiago, y solo enconto seguidores un comunicador empleado como activista, y Miguelo, uno conocido cocinero que murió.

En los muchos años disfrutando las mieles del poder, jamás recordó que fuera de la capital vivía gente.

Mesmamente el viejo Temo, en igual circunstancia, solo fue apoyado por estos predios, por una persona que aprecio, José Ramón Vásquez, negociante al por mayor en lentes, que Temo había beneficiado en una negociación.

Espero que Miguel Ángel Herrera no aspire a nada nunca. Solo me tendría a mí de aliado, vive de espaldas al Cibao, nunca tiene tiempo de venir a bajarse un vino conmigo en Santiago.

Radhames Gómez Sánchez, pese a que tiene hace cierto tiempo abandonado a Jaraba, cada vez que tiene chance, se viene un fin de semana al Cibao, con el corre-caminos Héctor Cristóbal Paulino.

Debo suspender por un par de horas la redacción de esta cyber columna de hoy, nos re encontramos pronto