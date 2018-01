7/ Me importa un carajo la excusa para sacar a jueza Maria Martinez Malagon de la Justicia. Ratifico que es un abuso

Espero en Dios que mañana el manager de las aguilas sea cualquiera, menos lino rivera. Lo dije antes de empezar el campeonato. No me convence. Y ahora digo: pase bueeeeeenas lino.

@ KarinaJimenez09 @ Faltas ortográficas empañan felicitaciones de Sonia Mateo al presidente Medina http:// bit.ly/2qvtFaR por

María Martínez Malangón, cancelada, jubilada, presionada para dejar el cargo, todo es lo mismo: una agresión grosera contra una profesional honorable, que puede girar en 360 grados, sin cola que pisarle.

Fe de errata: manejo mucha información, demasiada para un solo cerebro ya gastado, leo cosas, cuando me siento a redactar no las reviso, uso la memoria. Sé que demasiada gente me lee y cree en lo que escribo, falto el respeto a ellos cuando no re-leo, re confirmo, los datos que ofrezco, pero de no ser con ese riesgo que ellos aceptan, no podría redactar tantas cosas como uds. esperan de mi sobre Santiago, tal vez para balancear con mis textos, otras lecturas sobre un mismo hecho.