9/ Bermudez metidos de contrabando en dos inmuebles de la Plaza de la Cultura, ante el silencio de todo el oficialismo

@WTG: Que Poppy Bermudez dono un local para escuela de musica en la Plaza de la Cultura?

Esta nota que trae El Caribe hoy, no la comprendo. Cual es el inmueble de las empresas de Carlucho y Poppy, o del empresario fenecido en particular, donado a la dis funcional plaza en la que tantos miles de millones estatales se han invertido desde Balaguer, sin resultados positivos palpables?

Al contrario, hasta donde yo sepa, los Bermúdez se aprovecharon que se murieron todos los socios jóvenes del Club Santiago, para conseguir de viejos “directivos” y lo “prestaran” como local para sus empleados, creo que luego de haber sido adquirido por el estado.

Centro de la Cultura: como quien no quiere la cosa, El Canal 25, de los Poppy, luego de apropiado por el estado para Plaza Cultural nati muerta, se ha ido metiendo lentamente en ese lugar digno de conservación de lo poco que han dejado intacto después que la gleba acude a los eventos de la planta televisora.

Que fue lo que Poppy regalo? Si se rentan espacios estatales para la cultura a buhoneros, lo hace un hijo de machecha, o gente que cobra en el gobierno? Creo que el articulo de marras deja mas interrogantes que respuestas

WTG: SOECI EMPLAZA MINISTERIO DEL AMBIENTE A DETENER DEPREDACION MONTAÑAS MOCANAS Y BASURERO, PERO JEFES DE ESE ENTE SON LOS BRAZOS DERECHOS DE FDBRITO

“Dirigentes la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI” deploran que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente continúen dejando abiertas las minas, cuyas empresas mineras depredan las montañas a riendas sueltas. La situación de Moca es el vertedero, pero también hay una minería abierta que para nosotros es una forma irresponsable, porque la minería es agresiva y pensamos en esa parte que hay que hacer una pausa, porque una actividad minera de agregados de materiales tan agresiva a 20 años ininterrumpidamente destruye los recursos naturales, por lo que urge que el ministro Domínguez Brito disponga la paralización de la extracción de los materiales, puesto que lo requiere el bienestar de la colectividad”, aseguron. En cuanto a la basura el secretario de educación de la entidad ecológica, los ecologistas deploraron que los dirigentes políticos no se interesen por educar a los pueblos en materia del reciclaje. En El Caribe: http://www.lainformacion.com.do/noticias/ciudad/99884/soeci-emplaza-a-medio-ambiente @Bailarinas Robots en Las Vegas. Que teparece. ¿Qué te parece esta iniciativa? 🤔pic.twitter.com/CPeVj8P

@La Gobernadora dajabonera negociante de juegos de azar al por mayor de Santiago, Aura Toribio, nego que este inmersa en la garata local entre los jefes del PLD por controlar el partido. Guerra motorizada por las ambiciones de Fernando Rosa y el bello Abelito, portadores de macutos sin fondos.

‏:

Santiago y el país merecen legisladores en ambas cámaras @ diputadosrd @ senadorepdom que sean más cercanos, genuinos y que representen los intereses de sus representados. Seguimos comprometidos y probado como Un Diputado de Verdad! WTG yo creo que este legislador es el mas modesto de America Latina ‏: Hackean página web de la Cámara de Diputados e invitan el próximo 28 de enero a la concentración que harán frente al Palacio Nacional. También piden # JuicioPolitico contra . @ DaniloMedina… # elCaribe

Anuncios