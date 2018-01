11/Mataron en asalto Las Charcas, comerciante Jose A. Acosta

@Sindico Abelito tiene varios días en los medios diciendo que impedirá extranjeros ocupen espacios públicos. Y la marginal de la Sadhala que se apropiaron los alemanes Bal-Dom? Posando como nacionalista alcalde, buscando mejor rating electoral, pero solo con los sin dolientes haitianos?

@Usa taxi? economice sus pesos, la tarifa mínima de Taxi Familiar, es $50 por encima de la de EmiTaxi, que por servicios cortos, solo cobra cien a sus clientes. Emi = 809 581 3000.

EN DON LINDO tienen matadero, pero eso no beneficia los clientes: la libra de tripas de cerdo cuesta 85 pesos libra. Se les aprecia con largo tiempo en los congeladores, como que no tienen clientes pendejos que se dejen tumbar con esa suma. Si recomiendo allá un rosbif de cerdo, buena textura, sabor y precio. En Europa se hace horneado de toro especialmente criado con ese fin, pero el mas conocido en RD es el de pavo.

@En el Cabildo de Santiago, los empleados como que se contagian del caracter divino, hieratico, presidencialista, del jefe Abel: “Es difícil llegar a un acuerdo, primero con alguien que no quiere y de hacerlo sería apoyar una violación a la ley, algo que no nosotros no haremos”. Con esta afirmación respondió el vocero del ayuntamiento de Santiago Fernando Ramírez, sobre un posible acuerdo que ponga fin a los conflictos que mantiene esa institución con el director de CORAASAN.

@El sindico Abelito esta pagando las consecuencias de solo tener como asesores buenos mozos jovencitos academicos que no conocen este municipio, cargados de títulos y teorías que en la praxis le meten en líos: desde que le declararon el boicot municipal al Parque Metro, Gonzalo Castillo, seguro por ordenes de Medina, congelo la reparación de vías urbanas santiagueras, lo que perjudica los barrios cuyas calles están destruidas.

“Poteo” es un término inventado por autoridades RD, me imagino que la PN, para atrapar mujeres que reciben remesas de cyber novios a distancia, que se los enviar voluntariamente, a veces luego de sesiones en centros de Internet barriales “con cámaras y reservados”.

@Creo que son negociaciones voluntarias entre adultos, es abuso contra las jóvenes barriales que son apresadas al retirar los dineros en Caribe o Metro Valores. Llegara ese dinero a la fiscalía? Me mate un burro de un “bembazo” si así ocurre… (Viene de post, colocar texto o red en la foto). En tres días, la PN ha despojado de unos 50 mil pesos mujeres “posteadoras” al recibir sus envíos hechos voluntariamente por adultos foráneos luego de fina muela, transacción que no me luce tiene nada de ilegal

