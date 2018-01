15/ Pavor por retiro VisaUSA es por futuro, caso Rondón Odebrecht

El temor de la alta burocracia oficial a que la Embajada USA les retire el visado no es en todos los casos por el presente, sino a veces, el futuro.

El alegado repartidor Rondón Odebrech, despojado hace algún tiempo del privilegio, ahora fue que le toco padecerlo: con su madre interna en una UCI de USA, no podía viajar a verla porque los gringos le declararon no grato en su territorio, por lo que mando traerla en un avión ambulancia a clínica capitalina de RD.

Enterada la gente de la líder en el periodismo investigativo para TV Alicia Ortega, mandaron una cámara al centro asistencial, donde se produjo el incidente entre el equipo de prensa y la familia de Rondon.

@La realeza oficial Fadulse encuentra como es tradición anual, en Europa, invitada por el Ministro de Turismo, a evento oficial. Usualmente el sequito incluye comunicadores cantores de loas a Francisco Javier García.

@Es un rio de vida el que corre del Ministerio de Obras Publicas a la Z, mientras las demás emisoras solo huelen los olores de guisados cara$ trasmisiones por cualquier quítame-esta-paja con alabanzas a Gonzalo. Y sin cilíndricas las víctimas, para cobrarse dando fundas.

@Ayer estaba entre los platos recomendados por el jefe de cocina español de la Trattoria de Cla Portela en Los Jardines, lacón con lentejas y risotto. Fue amor a primera vista entre nos, cuando le metí tenedor, no me arrepentí de la elección. Me gusto mucho. Pero tengo una duda que tal vez se molestaría en aclararme Ali Alvarez, Desiree Dumit o mi amor imposible la arisca Vhanessa Victoria: es un invento de ese negocio, o plato conocido?

*Hasta donde yo sepa, antes de la cola fines de semana para conseguir mesa en Pula, eso ocurría en la Claudio s Trattoria. Cuando en Portela Jardines se juntan cuatro comensales en lista de espera, en Pula son doce, eso no tiene madre, agripino ni maestra, y cada día acuden más familias al asadero-estadero de Pontezuela, detrás Bomba Rilix

*Almorzar en Claudio s place Jardines con mi hija y la más bella abogada de RD, de también alta cultura que la hace fascinante en la plática de sobremesa Luisa López Tallaj, es para mí lo mejor del domingo.

@Corre el Rumor de que Danilo deje en Manos del FONPER el manejo de parte o la totalidad de los fondos recuperados de manos indelicadas ricos capitalinos, que han sido devueltos. $200 millones están destinados a construcción o mejora de acueductos locales, desde CORAASAN.

Pero, no sé cómo explicarlo, cada obra a su vez le toca a F Rosa, Abelito y otro alto PLD local.

En un país organizado, FONPER no podría estar interfiriendo como la OISOE en funciones de otros entes estatales, pero vivimos en RD. Ese dinero que corte internacional ordeno a ricos capitalinos devolver al FONPER luego de tomados en forma indelicada, debieron ir al Tesorero de la nación, y se quería invertir parte de ellos en acueductos, usar a INAPA con consulta a Manuel Tillan, para prevenir tollos que le cuesten al contribuyente y reduzcan su utilidad popular.

Fernando Rosa, que dirige un ente creado para dar prestaciones a empleados de las desaparecidas empresas CORDE, invierte fondos estatales bajo su cuidado, hasta para pagar asesores de imágenes con los que se reúne semanal. Intentos fallidos de hacerle potable a una colectividad en la que cae gordo gordo. Felicitaciones señor Abelito, por estar entre los agraciados….

@La gobernadora Aura le disputara la sindicatura a Fernando Rosa, que cuenta el jefe FONPER desde ya con el endorso de Abelito cambio de su ayuda en la conspiración contra SDuran? La representante del Poder Ejecutivo se ha cogido el montaje del Carnaval Popular de Santiago 2018 para hablar hasta por los codos del montaje, eso si, se cuida muy bien de interferir con el control de los beneficio$ por la jugosa venta de publicidad del evento, terreno vedado para ella y el sindico, por los propietarios de las carnestolendas, MUCI (Anthony Marte, Adalberto de León, no se si le han dado entrada a Cesar Hernandez después que volvió al 25 y otro propietario de UHF local, que no es CDN2, ya que el canal de Manuel Estrella nunca ha recibido fond0$ de los MUCI repartos anuales JCE Carnaval etc etc

@Es simplista la calificación de “pelea de nenes por paleta” entre Abelito y Silvio. No, tiene trasfondo politiquero económico: Abelito quiere controlar CORAASAN poniendo como Director un hermano suyo. Cuenta con el apoyo de Fernando Rosa, a cambio de apoyarle en su quimerica aspiración de ser el sindico de Santiago.

